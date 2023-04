Donald Sutherland si aggiunge al cast di Lawmen: Bass Reeves

Lawmen: Bass Reeves, serie tv disponibile in streaming su Paramount+ prossimamente, aggiunge al proprio cast il pluripremiato attore Donald Sutherland

Donald Sutherland si è unito al cast di una nuova serie tv dell’ideatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, incentrata sul famoso eroe del west americano Bass Reeves. Il titolo, che inizialmente era 1883: The Bass Reeves Story, è diventato ora Lawmen: Bass Reeves, il che sembra suggerire che non si tratti più di uno spin-off di 1883, il primo prequel di Yellowstone, ma di una serie originale. È anche certo che sia una serie antologica, con l’obiettivo di future interazioni dedicate ad altri iconici uomini di legge che hanno avuto un impatto sulla storia americana, come confermato dal servizio streaming Paramount+. La notizia è che il veterano dello schermo e vincitore dell’Emmy Donald Sutherland (Hunger Games, The Undoing) si è unito al cast con un importante ruolo ricorrente.

Creata da Chad Feehan (Ray Donovan) e da lui prodotta a livello esecutivo con Sheridan, Lawmen: Bass Reeves ripercorre la storia del primo agente dei Marshal nero a ovest del fiume Mississippi. Considerato uno dei grandi eroi di frontiera americani, Reeves ha lavorato nell’era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel territorio indiano, catturando oltre 3,000 dei criminali più pericolosi della nazione senza mai rimanere ferito.

Le riprese di questa nuova serie tv sono già in corso in Texas, con il protagonista interpretato dall’attore David Oyelowo, già visto in Selma: La strada per la libertà e Nightingale. Sutherland vestirà i panni di Isaac Parker, un importante giudice del tribunale di Fort Smith con trascorsi complicati. Ai due attori si aggiungono gli altri membri del cast Lauren E. Banks, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Demi Singleton e Dennis Quaid. Vi terremo naturalmente aggiornati sugli ulteriori sviluppi di questa e di altre serie tv!

