Dollface: arriva su Disney Plus la nuova stagione

Dollface, la commedia con protagonista Kat Dennings, sta per tornare con la seconda stagione il 27 aprile, su Disnet Plus

Aprile sta ormai per terminare, eppure le uscite di questo mese non sono ancora finite. Il 27 aprile ci aspetta infatti la seconda nuovissima stagione di Dollface. La serie, con protagonista Kat Dennings, sarà formata da 10 episodi come la precedente e sarà disponibile sul catalogo Star, la sezione che Disney Plus ha dedicato agli adulti.

La prima stagione raccontava la storia di Jules, una ragazza che, dopo essere stata lasciata dallo storico fidanzato, decide di riallacciare i rapporti con il gruppo delle sue vecchie amiche. Le ragazze, riaccogliendola nel gruppo, permetteranno a Jules di rivivere il piacere della condivisione femminile. Con il tempo, la ragazza imparerà l’importanza dell’amicizia, ma anche del saper stare da sole, valorizzando la propria individualità. In Italia la prima stagione aveva esordito su Star il 15 marzo 2021, con un episodio a settimana.

Cast e trama della seconda stagione di Dollface

In questa seconda stagione ritroveremo Jules e il suo gruppo di amiche formato da Madison, Izzy e Stella che, ormai sulla soglia dei trent’anni, si sono ritrovate a dover fare i conti, oltre che con le pene d’amore, anche con la pandemia. Riunitasi al gruppo di ragazze, è giunto il momento per Jules di fare i conti son sé stessa, indagare più a fondo su di lei e nel frattempo tenere compatto il gruppo.

Nei panni di Jules ritroveremo Kat Dennings, già conosciuta per la sitcom 2 Broke Girls (2011- 2017) e per la recente miniserie WandaVision (2021). Rivedremo poi Esther Povitsky (protagonista di Alone Together, 2018), nel ruolo di Izzy e Shay Mitchell (nota al grande pubblico per Pretty Little Liars 2010 – 2017), in quello di Stella. Ad impersonare Madison, rivedremo invece Brenda Song, l’indimenticabile London Tipton nella serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel (2005 – 2008). Nel cast anche Matthew Gray Gubler nei panni di Wes, Jayson Blair, Lilly Singh, Corinne Foxx e Luke Cook.

Dollface è stata creata da Jordan Weiss e prodotta dalla stessa Kat Dennings, con Margot Robbie.

L’entusiasmo delle attrici

Il ritorno della serie ha riscosso grande entusiasmo tra i fan, che hanno scoperto della fine delle riprese della seconda stagione da alcuni post di Instagram che le attrici hanno postato sui loro profili. Tra queste Kat Dennings che, anche in passato, aveva utilizzato spesso il social per parlare della serie. Anche questa volta non ha perso occasione per scherzare, scrivendo:

Spero che voi ragazzi amiate la seconda stagione tanto quanto sospetto. In caso contrario sarà colpa mia per il 75%

Anche Brenda Song ha pubblicato un post sui suoi profili social, in cui ringraziava tutto il cast:

Le parole non possono esprimere quanto sono grata a tutti questi incredibili esseri umani che hanno lavorato così duramente per realizzare questa stagione. È stato un viaggio folle ma ce l’abbiamo fatta!

Non ci resta che attendere fino a domani, 27 aprile per scoprire cosa ha in serbo per noi questa nuova, frizzante stagione.

