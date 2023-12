Doctor Who: il teaser trailer della quattordicesima stagione

Dopo lo speciale di Natale, BBC ha rilasciato il primo teaser trailer della quattordicesima stagione di Doctor Who con il protagonista interpretato da Ncuti Gatwa

Dopo il trittico di episodi speciali che hanno celebrato i sessant’anni della longeva serie TV e il tradizionale speciale natalizio rilasciato proprio il 25 dicembre (tutti su Disney+), la BBC ha diffuso il primo teaser trailer della quattordicesima stagione di Doctor Who.

Come annunciato da tempo, già introdotto nel terzo speciale del 2023 The Giggle e protagonista di The Church on Ruby Road, la nuova iterazione del Dottore – la Quindicesima, tenendo fede alle varie rigenerazioni “canoniche” viste dal 1963 – avrà il volto di Ncuti Gatwa, attore salito alla ribalta per il ruolo di Eric in Sex Education. Ad affiancarlo ci sarà Millie Gibson come Ruby Sunday.

Il teaser trailer della nuova stagione di Doctor Who

Nel primo teaser trailer i due protagonisti sono pronti ad avventurarsi in viaggi nello Spazio e nel Tempo, dall’Età Vittoriana agli anni ’60. Inoltre, sull’onda lunga della battaglia con il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris in The Giggle), il Quindicesimo Dottore dovrà probabilmente affrontare il suo esercito e, comunque, le conseguenze dello scontro.

Si può notare, in particolare, che BBC ha presentato il trailer come Stagione 1, dando adito ai rumors – a questo punto sempre più veritieri – che vorrebbero l’imminente filone di episodi come un nuovo inizio per la serie tv, similmente a quanto accaduto nel 2005. Tutto ciò potrebbe essere legato alla retcon del Bambino senza Tempo e alla bi-generazione del Signore del Tempo. Staremo a vedere, fermo restando che la nuova stagione di Doctor Who arriverà in primavera su BBC e su Disney+ al di fuori del Regno Unito. Cosa pensate di questo teaser trailer? Avete già visto lo speciale natalizio? Cosa vi aspettate da questo nuovo Dottore? Fatecelo sapere come sempre nei commenti e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.