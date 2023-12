Doctor Who: diffuso il teaser dello speciale di Natale “The Church on Ruby Road”

La celebre serie TV di fantascienza Doctor Who torna con lo speciale di Natale intitolato “The Church on Ruby Road” anticipato da un teaser pubblicato da Disney+

Atteso uno special di Natale di Doctor Who, il cui titolo è “The Church on Ruby Road”. Gli attori protagonisti Ncuti Gatwa e Millie Gibson sono pronti per far vivere nuove avventure ai personaggi che interpretano nella celebre celebre serie TV di fantascienza. “The Church on Ruby Road”, lo speciale di Natale della serie Doctor Who, andrà in onda su Disney+ proprio il 25 dicembre per regalare a tutti i fan la magia di fantastiche vicende. I produttori esecutivi della serie TV sono: Jane Tranter, Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Davies (scrittore e showrunner). A produrre Doctor Who è Bad Wolf con BBC Studios, per BBC e Disney Branded Television. Di seguito possiamo vedere il teaser dello speciale natalizio.

Doctor Who: Disney+ pubblica un teaser che anticipa lo speciale di Natale “The Church on Ruby Road”

Al centro delle avventure di Doctor Who ci sono il Quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) e la sua nuova compagna Ruby Sunday (Millie Gibson). La storia inizia con l’abbandono di un bambino nella neve alla Vigilia di Natale di tanto tempo fa. Con un salto al presente, le scene mostreranno Ruby Sunday, che farà una serie di incontri, sia con il Dottore che con i folletti e i bambini rubati.

Gli attori Ncuti Gatwa e Millie Gibson hanno celebrato il debutto della serie con l’accensione del London Eye. La suggestiva ruota panoramica di Londra si è quindi colorata con le tonalità del vortice temporale di Doctor Who. Lo speciale di Natale “The Church on Ruby Road” è un vero e proprio regalo per gli appassionati della serie TV Doctor Who, e il teaser che lo anticipa permette di immergersi in un assaggio di ciò che vivranno i protagonisti.

