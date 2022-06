Doctor Strange nel Multiverso della Follia: disponibile su Disney+

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il film diventa finalmente disponibile per tutti gli abbonati a Disney+

Esce oggi sulla celebre piattaforma di streaming Disney+ il film targato Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dopo poco dall’uscita al cinema, la pellicola diventa disponibile per lo streaming alle 9.00 di stamattina 22 giugno 2022, ora italiana.

In linea con le nuove politiche di Disney e in base a quanto era stato annunciato all’inizio di giugno, si tratta anche in questo caso di un rilascio piuttosto veloce in streaming. Infatti, è passato soltanto un mese e mezzo dall’uscita al cinema, avvenuta lo scorso 6 maggio 2022 negli USA e 4 maggio in Italia. Ricordiamo che c’erano stati numerosi posticipi che hanno spostato il lancio dal 2021 al 2022 a più riprese.

L’incasso del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Con un incasso complessivo di oltre 900 milioni di dollari tra mercato americano ed estero, si tratta finora del maggior successo mondiale del 2022 per quanto riguarda il cinema. Quello che dobbiamo dire però è che non sappiamo se rimarrà tale. Infatti sta venendo velocemente raggiunto da Top Gun: Maverick in questi giorni.

Diretto da Sam Raimi, che per l’occasione è tornato alla regia di un film con personaggi Marvel dopo la celebre trilogia classica di Spider-Man, Doctor Strange nel Multiverso della Follia si collega direttamente anche agli eventi visti in Spider-Man: No Way Home. Benedict Cumberbatch interpreta il personaggio impegnato in un’incredibile avventura tra dimensioni parallele, con il coinvolgimento di Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

La sinossi del film

Nel nuovo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’MCU sblocca ufficialmente il Multiverso e spinge oltre i propri confini e oltre. Il viaggio all’interno dell’ignoto insieme a Doctor Strange che, con l’aiuto dei suoi alleati mistici nuovi e conosciuti, attraverserà le sbalorditive e allo stesso tempo pericolose realtà del Multiverso per confrontarsi con un nuovo misterioso avversario.

Ricordiamo che per poter vedere in streaming il secondo capitolo di Doctor Strange è necessario essere possessori di un abbonamento a Disney+. L’abbonamento mensile a Disney Plus costa 8,99€ al mese, oppure 89,90€ all’anno, consentendo dunque un certo risparmio complessivo per chi effettua la sottoscrizione annuale.

A questo punto non resta che augurarvi una buona visione e, come sempre, vi terremo informati su altre novità!

