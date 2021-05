Doctor Strange: Kevin Feige si pente della scelta di Tilda Swinton come Antico

Il boss dei Marvel Studios ha rilasciato una dichiarazione in merito al ruolo dell’Antico in Doctor Strange. Scusandosi con le comunità asiatiche e spiegando le motivazioni dietro quella scelta

Nel 2016 fa la sua apparizione per la prima volta sullo schermo il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Al suo fianco, nel ruolo dell’Antico, troviamo l’attrice Tilda Swinton, che ricoprirà il ruolo anche in Avengers: Endgame (2019). Una scelta di casting poco apprezzata e tollerata dai fan i quali, in un’epoca storica attenta alla rappresentazione della diversità e delle minoranze, hanno accusato i Marvel Studios di whitewashing. Nei fumetti, infatti, l’Antico – la cui prima apparizione è datata 1963 – era un uomo originario dell’Himalaya.



Per questo, in un’intervista a Men’s Health, Kevin Feige è tornato sull’argomento, scusandosi per questa scelta ma ammettendo che il problema dello stereotipo era stato preso in considerazione già allora. Scritturare un’attrice, quindi, deve essere sembrata la scelta migliore per risolvere il problema.

Ma i fan non sono stati d’accordo.

Pensavamo di essere molti furbi e rivoluzionari. Ci dicemmo: non faremo il cliché del vecchio saggio asiatico. Però ci è servito di lezione per domandarci: aspetta un attimo, non c’è un altro modo per uscirne? Non c’è un altro modo per evitare il cliché e allo stesso tempo scritturare un attore asiatico? E la risposta naturalmente è sì.

Una nuova era per l’MCU

Feige non spiega quale sarebbe potuta essere la strada alternativa per la saga su Doctor Strange, ma lascia intendere che i Marvel Studios hanno compreso l’errore e che ne hanno fatto tesoro per i progetti futuri.

La prossima pellicola in uscita dedicata ad un supereroe asiatico, infatti, rispetterà le origini del protagonista. Shang – Chi e la leggenda dei dieci anelli può contare quindi su un cast che renderà il progetto un vero e proprio riscatto per la comunità asiatica ad Hollywood e nel MCU in particolare, con un’operazione analoga a quella avvenuta per Black Phanter e la comunità afroamericana.

Accanto al protagonista Simu Liu troviamo alcuni volti noti, fra cui Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai e Michelle Yeoh.

I Marvel Studios sono quindi pronti ad inaugurare la Fase 4 con una coscienza nuova e più inclusiva.

Shang – Chi e la leggenda dei dieci anelli uscirà al cinema dal 1° settembre.