Disney+: sempre più conveniente dopo il Disney+ Day

Disney+ conferma nuovi titoli d’uscita dopo il Disney+ Day. Da Disney, Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic fino ai contenuti Star; nuovi produzioni originali disponibili per tutti gli abbonati. Ecco la lista completa

Dopo il successo ottenuto dalla giornata mondiale del Disney+ Day, la nota piattaforma streaming rende disponibile a tutti gli abbonati nuovi e imperdibili contenuti mondiali. Alla lunga lista di Disney+ difatti, si aggiungono 17 imperdibili e moderne produzioni originali in un’esclusiva perfetta.

Da Pixar, a Marvel, a Star Wars, National Geographic fino a Star, tutti i dettagli per non farsi cogliere impreparati.

Disney+ Day: le nuove proposte di novembre e dicembre

Tra i nuovi contenuti precedentemente annunciati, i mesi di novembre e dicembre si dimostrano i più proliferi nelle produzioni e serie originali. Dopo la premiere esclusiva di Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings; è pronta al debutto la nuova serie drama originale, Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza con attore protagonista Michael Keaton.

La nota cantante Billie Eilish è invece protagonista del nuovo documentario Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles – Making Of, svelando tutti i segreti e retroscena di un grande concerto.

Disponibile anche la commedia musicale romantica e fantasy del 2007 Come d’incanto con Amy Adams e Patrick Dempsey che unisce live-action e animazione.

Rivelato con grande stupore, il lancio di un nuovo show o film in Italia ogni settimana, includendo la nuova serie Marvel Studios, Hawkeye; programmata il prossimo 24 novembre sulla nota piattaforma Disney+.

Il mese di dicembre prende il via con The Last Duel di Ridley Scott disponibile dal 1° dicembre. Confermato l’arrivo all’interno del brand di intrattenimento generale Star, The Big Leap – Un’altra opportunità. Sempre nella sezione Star, debutta il 22 dicembre The Wonder Years.

Il 24 dicembre sarà il turno esclusivo di Encanto. The Rescue di National Geographic invece disponibile alla visione il 31 dicembre.

In & Of Itself – Identità segrete, un’intima e potente esplorazione di ciò che significa essere ed essere visti, disponibile in esclusiva il 31 dicembre.

Per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, sarà possibile gustarsi comodamente da casa il documentario The Reason I Jump, basato sul libro bestseller di Naoki Higashida. Ad accompagnarlo il thriller poliziesco spagnolo Antidisturbios: Unità Antisommossa di Isabel Peña e Rodrigo Sorogoyen. Sempre in programma per il nuovo anno anche ulteriori contenuti originali esclusivi tra cui: Pam & Tommy con protagonisti Lily James e Sebastian Stan; Pistol targato FX e prodotto da Danny Boyle e la docuserie Welcome to Wrexham con protagonisti i proprietari del Wrexham AFC, Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Disney+ Day: le proposte delle produzioni originali locali

Come già noto l’impegno preso della “The Walt Disney Company” riguardo l’iniziativa di finanziare 60 nuovi progetti e produzioni originali entro il 2024; Disney+ svela alcuni dei titoli provenienti da sei Paesi scelti; tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi.

In Spagna, Balenciaga (titolo al momento provvisorio) è confermata come prima serie originale che segna l’inizio della loro linea di produzione originale. Il dramma di un uomo che ha osato sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore.

Dotato di un talento naturale, l’uomo usa il suo lavoro costante e il suo fiuto per gli affari. Balenciaga diviene così uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi, sfidando le convenzioni sociali, e ricercando la sua vera identità.

Creata da Lourdes Iglesias e dai 12 volte vincitori del premio Goya Jose Mari Goenaga, Jon Garaño e Aitor Arregi, una vera decostruzione e ricerca del significato di essere artista.

La serie live-action d’avventura Nautilus con protagonista Shazad Latif, nei panni dell’iconico capitano Nemo. Diretta da Michael Matthews, un’inedita versione di “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne, con protagonista l’enigmatico principe indiano alla ricerca di avventure sotto il mare.

Wedding Season, la commedia romantica thriller con protagonista Gavin Drea affiancato da Rosa Salazar. Presenti nel cast anche Jade Harrison e Jamie Michie.

