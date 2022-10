Disney Plus: tutte le nuove uscite sulla piattaforma

Disney Plus si arricchisce con tantissime nuove uscite pronte a impreziosire il catalogo: scopriamo tutti i titoli in arrivo sulla piattaforma streaming

Sono davvero tante, e decisamente interessanti, le nuove uscite che nelle prossime settimane di aggiungeranno al catalogo di Disney Plus. Con Halloween alle porte, la piattaforma streaming migliora la propria offerta, preparando una selezione di titolo all’insegna della paura, ma anche tante novità che tra la fine di questo ottobre e l’inizio di novembre vedranno la luce sulla piattaforma di proprietà della casa di Topolino. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le novità in vista su Disney Plus.

Disney Plus: tutte le prossime uscite

Partiamo da due titoli aggiunti di recente. Il primo è l’attesissimo ritorno di Boris, che torna con la quarta stagione ricca di emozioni e di novità. Torna il cast della serie originale per una nuova stagione che accontenta finalmente i fan e riporta il loro cuore indietro di anni. L’altro titolo aggiunto da poco è Star Wars: Tales of the Jedi, nuovo titolo del franchise creato da George Lucas che si aggiunge ad Andor, che sta uscendo a cadenza settimanale ogni mercoledì.

Per Halloween verranno presentate due collezioni ad hoc: una relativa ai Simpsons e a tutti gli episodi de La paura fa novanta, l’altra invece contenente molti titoli tra classici del passato e nuove uscite. Troviamo alcune pellicole cult come La casa dei fantasmi, Hocus Pocus e Nightmare Before Christmas, ma anche la nuova stagione di American Horror Stories. Tanta scelta per le vostre serate all’insegna dell’orrore.

Infine, nel mese di novembre ci saranno diverse novità. L’arrivo della nuova stagione di Grey’s Anatomy, iniziata da qualche settimana in America e disponibile su Disney Plus dal 2 novembre. Il 16 novembre sarà l’ora, invece, di Nuovo Santa Claus cercasi, mentre il 30 novembre arriva l’attesissima Willow, serie sequel dell’amatissimo film.

