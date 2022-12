Disney Plus: i nuovi arrivi della prossima settimana

Il catalogo di Disney Plus si arricchisce nella prossima settimana di importantissimi nuovi arrivi: i contenuti in arrivo sulla piattaforma

Il Natale si fa sempre più vicino e Disney Plus continua ad arricchirsi di nuovi contenuti pronti a intrattenere gli spettatori in vista delle feste natalizie. Dicembre è un mese molto ricco per la piattaforma della casa di Topolino, con tanti titoli già presenti e nuovi pronti a fare il proprio esordio. Nella prossima settimana, in particolare, assisteremo al lancio di un trittico di serie tv molto interessanti. Si parte da quella che è una delle uscita più attese di dicembre su Disney Plus, ovvero la serie de Il mistero dei templari. Dopo i due film con Nicolas Cage, arriva anche la produzione a puntate, che farà il suo esordio a partire dal 14 dicembre col rilascio di un doppio episodio e i restanti 8 nelle settimane successive.

Nel cast della serie troviamo Lisette Alexis, Lyndon Smith, Zuri Reed, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Justin Bartha e le speciali partecipazioni di Catherine Zeta-Jones e Harvey Keitel. La protagonista della serie è una giovane di nome Jess, avventuriera intrepida che parte alla ricerca di un tesoro perduto e di risposte sul misterioso passato della sua famiglia.

Disney Plus: gli altri nuovi arrivi della prossima settimana

Al fianco de Il mistero dei templari tra i nuovi arrivi su Disney Plus c’è anche The Patient, thriller psicologico con Steve Carell rilasciato da Disney Plus a partire dal 14 dicembre. La serie di articola in 10 episodi, ognuno dalla durata di circa 20 minuti e ruotano intorno al rapporto tra uno psichiatra e un paziente serial killer. La serie, firmata FX, è uscita in America tra agosto e ottobre e arriva ora per la prima volta in Italia.

Infine, l’ultimo prestigioso arrivo del 14 dicembre è Hardy Boys, serie televisiva basata sulla famosa saga letteraria realizzata da Edward Statemeyer. La produzione Hulu arriva finalmente in Italia dopo aver esordito negli Stati Uniti circa due anni fa. I protagonisti della serie sono i due fratelli Frank e Joe Hardy (Rohan Campbell e Alexandre Elliot), i quali insieme al padre e ai loro amici cercano di svelare la verità sulle minacce che circondano la loro città.

La prossima, dunque, sarà una settimana molto ricca su Disney Plus con tanti nuovi arrivi. Nel frattempo, ricordiamo che in questi giorni è disponibile sullo shopDisney uno sconto del 35% applicando l’apposito codice promozionale e sul sito si possono comprare anche delle tessere regalo per un anno o tre mesi di abbonamento a Disney Plus.

