Saranno molti i film e le serie tv che ben presto saranno rimossi dalla piattaforma di Disney Plus a causa dei tagli. Ecco la lista completa

Brutte notizie all’orizzonte per gli amanti delle serie e dei film presenti nel catalogo di Disney Plus, che dovranno fare i conti con una cancellazioni di massa, di molti contenuti presenti sulla piattaforma streaming. Purtroppo è bene sottolinearlo sin da subito: le rimozioni non saranno poche ed interesseranno anche contenuti che probabilmente molti di voi avranno visto con piacere ma che, secondo Disney non hanno ottenuto il successo sperato. L’eliminazione di questi show partirà tra pochi giorni ed interesserà oltre 50 serie e speciali. Qui di seguito troverete una prima lista dei film e delle serie tv coinvolte.

Le serie cancellate | Disney Plus: la lista delle serie tv e dei film rimossi

Bisogna ammettere che alcuni titoli che figurano nella lista dell’imminente cancellazione sono abbastanza inaspettati. Tra questi ritroviamo infatti Dollface, la serie tv con protagoniste Kat Dennings e Brenda Song, arrivata alla seconda stagione; ma anche Pistol, lo show che racconta la storia dei Sex Pistols, la band punk inglese degli anni ’70. Nell’elenco è poi spuntato anche il titolo Willow, serie tv fantasy molto chiacchierata nell’ultimo periodo per la sua presunta cancellazione. E ancora Y: The Last Man (conosciuta in Italia come Y: L’ultimo Uomo). Eliza Clark, showrunner della serie sci-fi non ha preso bene la notizia e si è scagliata sulla scelta, attraverso un post Twitter:

Beh, lavori su qualcosa da anni, ci metti il cuore e l’anima, come fanno centinaia di altri artisti. Ce la fai durante una pandemia globale, lontano da casa. Quindi vieni cancellato prima ancora di avere la possibilità di finire la messa in onda.

É stata Christine McCarthy, direttore finanziario di Disney a dare la brutta notizia, chiarendo i motivi che hanno portato Disney ad attuare questa difficile scelta, sostenendo che “in questo modo, Disney sta cercando di allinearsi ai cambiamenti strategici, per un approccio volto alla cura dei contenuti. Così facendo ci si aspetta di ridurre le spese“. Anche Bob Iger, CEO dell’azienda è intervenuto sulla questione e sul futuro della piattaforma, dichiarando che nel prossimo futuro, l’intenzione sarebbe quella di aumentare il prezzo degli abbonamenti del piano che non prevede pubblicità, questo per “riflettere meglio il valore delle nostre offerte di contenuti“. Come la prenderanno gli abbonati?

If you haven’t seen Y The Last Man yet (or if you’d like to watch it again) you have until May 26. It’s really good. Amazing work from talented folks at the top of their game. For real. Ten episodes. Please watch. https://t.co/Db0R4BIHQ0 — Eliza Clark (@TheElizaClark) May 18, 2023

La lista

Saranno più di 50 i titoli che, a partire dal 26 maggio, verranno rimossi dalla piattaforma. Questi sono giorni d’attesa, in cui altri show potrebbero essere aggiunti, mentre altri, in un primo momento presenti, sono stati tolti. Ecco un elenco provvisorio di tutti i contenuti che non troveremo più sulla piattaforma Disney Plus:

America the Beautiful

A Spark Story

Artemis Fowl

Be Our Chef – Magie in cucina

Big Shot

Black Beauty – Autobiografia di un cavallo

Da non credere!

Disney’s Fairy Tale Weddings

Elena, diventerò presidente

Encore!

Foodtastic

Geni all’Opera

Harmonious Live!

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum

Just Beyond

La Grande Bugia

La Mia Sfida: Cambiare il mondo

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

La vera storia di Right Stuff: uomini veri

La Via per le Stelle

L’unico e insuperabile Ivan

Magic Camp

Marvel’s Hero Project

Meglio Nate che Niente

Nuvole

Pentatonix: Il Mondo in Vacanza

Piccoli Cani Guida Crescono

Rosaline

Starbot: Oltre La Sfida

Stargirl

Stoffa da Campioni

Stuntman

Super/Natural

Terra Chiama Ned

The Making of Willow

The Princess

Timmy Frana

Turisti Curiosi con Bob e Mack

Turner e il Casinaro

Un’Altra Scatenata Dozzina

Vita da Cani con Bill Farmer

Willow

Wolfgang: lo Chef delle Stelle

A questi si aggiungono gli show provenienti da Hulu:

Best in Dough: Sforna che ti passa!

Best in Snow: Meraviglie di Ghiaccio

Darby Harper: Consulenza Fantasmi

Dollface

Everything’s Trash

Little Demon

L’Amore ai Tempi del Corona

Maggie

Pistol

The Premise: Questioni morali

The Quest: L’impresa dei Paladini

Y: L’ultimo Uomo

