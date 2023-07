Disney Plus: l’estate in piattaforma con Oceania Canta con noi!

Arrivato anche in Italia, in esclusiva per Disney Plus, Oceania Canta con noi, il sing-along dedicato a Moana, o per meglio dire Vaiana nell’adattamento italiano: ecco tutti i dettagli in questo articolo

In questa fase torrida dell’estate, in cui l’élite è composta esclusivamente da chi ha l’aria condizionata a casa, l’odore di vacanze è ciò che più manda avanti chi ancora non è potuto andare in ferie. E siamo anche in un periodo particolarmente difficile per l’industria del cinema, soprattutto se consideriamo che allo sciopero degli sceneggiatori iniziato qualche tempo fa si è anche aggiunto, molto più recentemente, quello degli attori. Quale miglior periodo, dunque, per recuperare qualche pellicola che ci siamo lasciati sfuggire, magari anche nel catalogo di film di Disney Plus? Se avete voglia di mare, forse abbiamo qualcosa che fa per voi.

Oceania Canta con noi è ora disponibile su Disney Plus: pronti a cantare con Moana?

Uscito nel 2017, l’anno dopo la pellicola originale, Oceania Canta con noi è il sing-along dedicato a Moana (o Vaiana, se preferite l’adattamento italiano) arrivato lo scorso anno in UK e USA, ma solo in questi giorni anche in Italia e in cui potremo cantare insieme alla nostra splendida protagonista tutte le canzoni del film. Oceania è una pellicola Disney uscita nel 2016, la cui sinossi è la seguente:

Tremila anni fa nel Pacifico i marinai scoprirono l’Oceania. Poi i loro viaggi si interruppero. Ora Vaiana deve salvare la sua gente. Incontra l’ex semidio Maui che le farà da guida. Insieme attraversano l’oceano, incontrando mostri enormi e affrontando situazioni impossibili. E Vaiana scopre l’unica cosa che ha sempre cercato: la sua identità.

Oceania Canta con noi è dunque ora disponibile nel catalogo di Disney Plus. Fateci sapere se vi gusterete questa piccola chicca estiva qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

