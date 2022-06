Disney Plus: le novità in arrivo a giugno 2022

Giugno porterà su Disney Plus molte novità, soprattutto per ciò che riguarda le serie. Diamo un’occhiata a ciò che troveremo nel catalogo

Il mese di maggio ha portato sulla piattaforma di Disney Plus nuove pellicole, tra cui Cip e Ciop Agenti Speciali, accolto molto positivamente sia dai grandi che dai piccini e Obi-Wan Kenobi, la serie uscita solo pochi giorni fa.

Il mese di giugno non sarà da meno; sono molte infatti le nuove uscite, soprattutto per quanto riguarda le serie. É arrivato il momento di scoprire cosa ci attende con l’arrivo del nuovo mese.

Vampirina – seconda stagione, una serie junior | Disney Plus: novità giugno 2022

Il mese di giugno si aprirà con una sorpresa per i più piccini. Torna infatti, su Disney Plus, con una seconda stagione, Vampirina.

La serie racconta della piccola Vee, una bambina vampiro che si trasferisce con la sua famiglia dalla Transilvania alla Pennsylvania. Qui, oltre ad adattarsi a vivere in città, dovrà aiutare i genitori a gestire il Fobia B&B, un bed and breakfast per creature soprannaturali e cercare di farsi nuovi amici, imparando tutto sulla vita degli esseri umani, senza dimenticare però di rimanere se stessa.

Disponibile dal 1 giugno.

Vida perfecta [16+] – seconda stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

Dopo una prima stagione, la serie comica spagnola Vida perfecta, prosegue il suo viaggio nell’universo femminile, attraverso il racconto delle avventure di tre amiche trentenni. Maria, una donna rigida e pignola, resta incinta di uno sconosciuto con una disabilità mentale; la sorella Esther, una pittrice omosessuale, totalmente diversa da Maria, deve affrontare le proprie insicurezze ed insoddisfazioni, mentre Cristina, la loro amica del cuore, deve cercare di trovare un equilibrio tra il lavoro da avvocato e il suo desiderio di essere una buona madre e moglie.

Disponibile dal 1 giugno.

Hollywood Stargirl | Disney Plus: novità giugno 2022

Hollywood Stargirl è un film drammatico che racconta di Stargirl Caraway, ossia una ragazza di nome Susan, che in questo capitolo dovrà trasferirsi dall’Arizona a Los Angeles, per seguire la madre Ana, che è riuscita a trovare un lavoro come costumista in un film. Il viaggio sarà una vera e propria rivelazione per Stargirl, perché le permetterà di comprendere meglio se stessa, anche grazie a personaggi particolari che incontrerà lungo il suo percorso.

Hollywood Stargirl è un sequel del film del 2020 Stargirl, a sua volta basato sull’omonimo romanzo di Jerry Spinelli, sebbene questa nuova pellicola non sia basata sul secondo romanzo.

Disponibile dal 3 giugno.

Ms. Marvel – prima stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

Questa serie, originale Marvel Studios, introduce Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana. Come molti dei suoi coetanei, è una grande amante dei videogiochi ed una scrittrice di fan-fiction, dalle grandi doti di immaginazione. La ragazza è inoltre una fan dei supereroi, soprattutto di Captain Marvel. Nonostante il suo talento, Kamala ha difficoltà ad ambientarsi e a sentirsi a suo agio tra i coetanei della sua scuola e tra le mura domestiche, almeno fino a che non ottiene dei superpoteri. Questi saranno in grado di cambiare la sua vita per sempre?

Disponibile dall’8 giugno.

Love, Victor [14+] – terza stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

La serie racconta del giovane Victor, un ragazzo trasferitosi al liceo di Creekwood e del suo viaggio alla scoperta di sé stesso: dei suoi problemi familiari, della sua vita nella nuova città e del suo orientamento sessuale. In questo percorso Victor non sarà solo, con lui ci sarà l’amico Simon, pronto ad aiutarlo nei momenti di maggior difficoltà.

Disponibile dal 15 giugno.

Only murders in the building [16+] – seconda stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

Only murders in the building segue la storia di tre sconosciuti che hanno una particolarità in comune: l’ossessione per i crimini. I tre si ritroveranno inaspettatamente coinvolti in uno di essi. Sarà la loro occasione per mettersi ad indagare sulla morte misteriosa di un loro vicino di casa.

Disponibile dal 28 giugno.

The Defenders – prima stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

The Defenders è un crossover delle serie incentrate su quattro supereroi solitari: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Tutti e quattro devono fare i conti con un passato tormentato, ma ora hanno un solo obiettivo: unirsi per salvare New York dalle forze nemiche che la minacciano.

Disponibile dal 29 giugno.

Iron Fist – prima e seconda stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

Iron Fist è una delle quattro serie che conducono al crossover The Defenders. La serie si concentra su Danny Rand tornato a New York dopo essere sparito e creduto morto per diverso tempo. Il ragazzo, un esperto di arti marziali, è in grado di evocare il potere del Pugno d’acciaio.

Disponibile dal 29 giugno.

Jessica Jones – prima, seconda e terza stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

Jessica Jones è un’altra delle serie televisive che conducono al crossover The Defenders. La protagonista è Jessica Jones, una ex-supereroina colpita da un disturbo post-traumatico da stress. La donna decide di aprire un’agenzia investigativa, la Alias Investigations, allo scopo di aiutare altri supereroi in difficoltà.

Disponibile dal 29 giugno.

Atlanta [16+] – terza stagione | Disney Plus: novità giugno 2022

Atlanta è la storia di Earn, un uomo tornato nella sua vecchia città, in Georgia. All’arrivo scopre che il cugino Alfred è diventato uno dei rapper più amati di Atlanta.

Earn è un uomo intelligente, perspicace, ma disilluso, in costante lotta per trovare la sua strada, convinto che la vita gli sia avversa. Dovrà imparare a rispettare le idee del cugino e la presenza di Darius, un uomo strano, annebbiato dall’uso di droghe, ma spalla di Alfred. I due cugini hanno visioni completamente opposte su molti aspetti, ciò li porterà a prendere decisioni non facili, eppure, sarà grazie ad Alfred che Earn potrebbe trovare finalmente un senso alle sue giornate.

Disponibile dal 29 giugno.

