Il team Disney+ ha annunciato che da questa settimana il catalogo si riempirà di musical, canzoni e tanto divertimento!

Saranno selezionati i musical più supersonici, ipnotici e funky. Grande spazio sarà dedicato ad High School Musical, Mary Poppins e Hannah Montana… ma c’è nè per tutti i gusti, anche per i più piccini!

Ovviamente la scelta dei musical sarà diversa da paese a paese. Potrete trovare inoltre concerti e spettacoli dal vivo: A Celebration of the Music from Coco, The Disney family Singalong, Hannah Montana and Myley Cyrus, Jonas Brothers: the concert experience e Taylor Swift City of lover concert. Se volete cantare, divertirvi e anche ballare, su Disney + troverete uno spazio dedicato a tutto ciò.

Billie Eilish: Happier Than Ever in arrivo a settembre

Il debutto più atteso su Disney + è sicuramente quello di Billie Eilish, infatti il 3 settembre uscirà in streaming il concerto del suo nuovo album “Happier Than Ever.” Il suo disco è uscito il 30 luglio scorso e ha già conquistato tutti, posizionandosi primo in classifica in Italia e anche in altri paesi.

Il concerto in arrivo sulla piattaforma streaming, sarà un’esperienza cinematografica dove l’artista presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco, dal palco dell’Hollywood Bowl. Lo speciale su Billie Eilish sarà diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne e includerà alcuni elementi onirici attraverso la sua città natale, Los Angeles.

E’ stato prodotto da Interscope Films e Darkroom productions, in associazione con Nexus Studios e Aron Levin Producions, con Pablo Nerron come direttore della fotografia.

L’approdo di Billie Eilish su Disney + sarà sicuramente un altro traguardo da aggiungere all’ottima carriera della cantante e artista.

Ecco qua il teaser officiale di Happier than Ever.

