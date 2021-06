Disney Plus: da Crudelia a Loki, un giugno 2021 ricco di novità

Il mese di giugno ha in serbo per gli utenti di Disney Plus una folta schiera di novità: da Crudelia a Loki, da Raya e l’ultimo drago a Luca, molti nuovi titoli saranno disponibili tra l’abbonamento classico, il VIP e il catalogo STAR

Giugno 2021 non porterà solamente l’estate, ma anche una lunga lista di titoli sulla piattaforma Disney Plus. Le novità principali saranno Crudelia, Loki, Raya e L’ultimo drago, ma seguiranno molti altri, originali e non. In questo articolo vi vogliamo svelare le date di uscita e le modalità per vederli tutti!

Le novità di giugno 2021 su Disney Plus

Raya e l’ultimo drago – dal 4 giugno

Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting) Raya e l’ultimo drago trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale. Questo film d’animazione prodotto da grandi nomi del genere, quali Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), è ambientato nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità.

Nel frattempo, trascorsi 500 anni da quegli eventi, la stessa forza malvagia è tornata e Raya, guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Loki – ogni mercoledì dal 9 giugno

Attesissimo spin-off del MCU, Loki segue le vicende del Dio dell’inganno dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant, mentre la regia è affidata a Kate Herron.

La nuova serie prende le mosse da viaggio nel tempo in Avengers: Endgame in cui Loki è riuscito a fuggire dagli agenti di SHIELD, creando una realtà alternativa. Non avremo più, quindi, a che fare con colui che ha sacrificato la propria vita per salvare suo fratello Thor e dare al mondo la possibilità di sopravvivere, ma con quello che ha portato la devastazione su New York nella prima fase degli Avengers. Cosa aspettarsi, dunque? La curiosità è notevole, essendo peraltro il progetto circondato da un alone di mistero non dissipato dal trailer.

Luca – dal 17 giugno

Luca è una produzione Disney-Pixar. Ambientato in una splendida città di mare della riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate italiana.

Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo, situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Ecco tutte le novità di Disney Plus di giugno 2021

Genius: Aretha – in streaming dal 4 giugno 2021

Raya e l’ultimo drago – in streaming dal 4 giugno 2021

Di nuovo noi – in streaming dal 4 giugno 2021

Summer camp – in streaming dal 4 giugno 2021

Loki – in streaming ogni mercoledì dal 9 giugno 2021

Zenination (seconda stagione) – in streaming dall’11 giugno 2021

Luca – in streaming dal 17 giugno 2021

Star Wars Vintage – in streaming dal 18 giugno 2021

La misteriosa accademia dei giovani geni – in streaming dal 25 giugno 2021

Wolfgang – in streaming dal 25 giugno 2021

Disney Plus: Crudelia in simultanea con i cinema grazie all’abbonamento VIP

Un’altra importante novità di giugno (o meglio, di fine maggio) è la possibilità di vedere l’ultimo live action di un classico Disney in simultanea con le sale cinematografiche. Questo sarà possibile per gli abbonati a Disney Plus grazie all’accesso VIP, pagando il prezzo aggiuntivo ‘una tantum’ di 21,99 euro. Con tale proposta sarà possibile vedere questo ed altri film comodamente da casa, per un periodo limitato di tempo, a prescindere dalla presenza nel catalogo Disney Plus. In ogni caso, la stessa produzione ha annunciato che dal 17 agosto 2021 Crudelia sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney Plus senza costi aggiuntivi.

Con la regia di Craig Gillespie, la pellicola vede protagonista Emma Stone nel ruolo della leggendaria Crudelia De Mon. Ponendosi come un prequel, esplora gli esordi ribelli di quella che viene considerata come una delle più celebri, e notoriamente alla moda, antagoniste Disney. Offrendo una interpretazione esclusiva di questa cattiva unica nel suo genere, il film viene ambientato in una Londra punk-rock degli anni Settanta. Al fianco di Emma Stone, il cast comprende anche l’attrice premio Oscar Emma Thompson nel ruolo della Baronessa, direttrice di una prestigiosa casa di moda che strappa Crudelia dall’oscurità come stilista emergente.

Disney Plus: le novità su STAR per giugno 2021

Presentato da febbraio, STAR si affianca a tutti gli altri brand di Disney Plus e propone contenuti più “maturi” e destinati ad una fascia di età adulta. Nel palinsesto sono ormai presenti centinaia di film e serie tv. Di seguito riportiamo anche le novità previste per giugno di tale canale:

American Housewife – in streaming dal 4 giugno 2021

Emergence – in streaming dal 4 giugno 2021

The Gloaming: Le ore più buie – in streaming dall’11 giugno 2021

The Killing – in streaming dall’11 giugno 2021

Solar ooposites – in streaming dall’11 giugno 2021

Love, Victor (seconda stagione) – in streaming dal 18 giugno 2021

Life in pieces – in streaming dal 18 giugno 2021

Pride – in streaming dal 25 giugno 2021

Boris – in streaming dal 25 giugno 2021

