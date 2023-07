Disney Plus: cancellato ufficialmente Crater, che cosa sta succedendo?

È notizia recente che Crater, il film rilasciato solo un paio di mesi fa, è stato ufficialmente cancellato da Disney Plus: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Esiste una metodologia d’approccio, fra le grandi aziende, di discutibile impronta morale, ma largamente diffuso per ragioni economiche: quello di cancellare i propri prodotti dalle piattaforme per risparmiare in tasse. E sembra proprio, anche se le motivazioni non sono state ovviamente ancora ufficializzate dalla stessa Disney, che Crater abbia fatto la stessa fine per gli stessi motivi. La pellicola è infatti sparita dai radar di Disney Plus dopo nemmeno due mesi dal suo rilascio e, attualmente, non c’è alcun modo per recuperare legalmente la pellicola.

Crater è scomparso dai radar di Disney Plus: ma quale sarebbe il motivo per cui è stato cancellato?

Il motivo della cancellazione sarebbe, stando ad alcune speculazioni, la possibilità di “svalutare” i propri contenuti da parte delle aziende, riducendo così l’ammontare di tasse da pagare annualmente. Ovviamente a farne le spese sono produzioni in un certo qual senso “minori”, o che hanno avuto un impatto mediatico al di sotto delle aspettative, come poteva essere successo a Willow o Y: L’ultimo uomo o, infine, proprio Crater.

Crater è un’avventura fantascientifica per famiglie non superba, sicuramente, ma nemmeno così imbarazzante da meritare la cancellazione. Un film per bambini, diciamo, che è riuscito a farsi apprezzare in maniera quasi globale dal pubblico mainstream e che forse avrebbe meritato di rimanere nel catalogo dei film di Disney Plus abbastanza a lungo da poter essere esperito da tutti. Peccato.

Cancellato dunque Crater da Disney Plus: un vero peccato perché ora, legalmente, il film non è più fruibile da nessuno. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa faccenda qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

