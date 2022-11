Disney+: i nuovi imperdibili titoli del mese

Disney+ continua a sorprendere tutti gli abbonati con una carrellata di novità e prime visioni. Ecco tutti i titoli del momento

La fine di Novembre è sempre più vicina, e la piattaforma Disney+ continua ad arricchire il suo catalogo, giorno dopo giorno. Dopo gli episodi esclusivi di Grey’s Anatomy e Reebot; una lunga lista si fa avanti per tutti gli abbonati, segnando nuovi imperdibili contenuti. Seguiamo insieme le ultime novità del mese.

Nuovo Santa Claus Cercasi: la serie originale Disney+

Il tepore natalizio inizia a farsi strada con la nuova serie originale Disney+; intitolata Nuovo Santa Claus Cercasi. Disponibile sulla piattaforma dal 16 novembre; Tim Allen ritorna nelle vesti di Scott Calvin, alias il Babbo Natale più amato d’America.

Sequel del franchise cinematografico nato nel lontano 1994; lo spirito natalizio verrà messo a dura prova in questo nuovo capitolo.

Giunto alla veneranda età di 65 anni, Scott Calvin inizia ad accusare il peso degli anni e con esso, anche la magia sembra venir meno. Posto di fronte alle mille difficoltà, per mantenere la parola al suo lavoro e alla sua famiglia; Scott prende in considerazione l’idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore. Riuscirà a riaccendere la magia del Natale?

Creata da Jack Burditt; sono presenti nel cast Elizabeth Mitchell; Kal Penn; Austin Kane, Dempsey Gibson, Elizabeth Allen-Dick; Devin Bright; Matilda Lawler; Laura San Giacomo, Ashlan Rowan e Andrew Kuokka.

Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti: film originale Disney Plus

Altro titolo che spicca dalla lunga lista è la commedia musicale, Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti. Finalmente disponibile dal 18 novembre; vede questa volta impegnato alla regia Adam Shankman.

Sequel del noto film del 2007 Come d’incanto; le vicende dei due innamorati Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), tornano a distanza di quindici anni, assieme a due meravigliosi figli.

Delusa dai frenetici ritmi della vita in città, Giselle convince Robert a trasferirsi nella tranquilla comunità di Monroeville.Come però accade in questi casi, la periferia non è esattamente come la immaginava. Decide quindi di chiedere aiuto alla magia di Andalasia che, per sbaglio, trasformerà l’intera città in una fiaba.

Topolino: La Storia di un Topo

Gran tuffo nei ricordi con l’esclusivo docufilm originale Disney+, Topolino: La Storia di un Topo. Disponibile dal 18 novembre sulla nota piattaforma; un imperdibile omaggio dedicato al tratto distintivo della Walt Disney.

Presentato in anteprima mondiale al South by Southwest Film Festival e passato in rassegna ad altri festival di fama mondiale; il nostalgico viaggio nel passato attraverso testimonianze, interviste, documenti e disegni, nel personaggio simbolo di una delle più grandi compagnie nel mondo dell’intrattenimento.

Diretto dal premiato Jeff Malmberg, è stato prodotto da Morgan Neville (Mister Rogers: un vicino straordinario) assieme la collaborazione esclusiva si Meghan Walsh e Chris Shellen. Executive producer Caitrin Rogers. Per il montaggio figurano i nomi di Jake Hostetter e Aaron Wickenden; mentre il direttore della fotografia è Antonio Cisneros. Il sound designer Lawrence Everson e il compositore Daniel Wohl.

Le altre novità su Disney+

Limitless con Chris Hemsworth; dal 16 novembre

Legacy: la vera storia di La Lakers; dal 23 novembre

Maggie(s1); dal 23 novembre

Good Trouble (s4); dal 23 novembre

Reasonable Doubt (s 1);dal 23 novembre

Willow-La serie; 30 novembre

