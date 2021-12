Migliori film da vedere su Disney+ a Natale 2021

I migliori film di Natale da vedere solo su Disney Plus, per questo natale 2021. Titoli festivi da non perdere, film e serie tv in grado di scaldare il cuore di grandi e piccini e trasmettere il buon umore per tutto il periodo natalizio

Anche oggi vi proponiamo titoli interessanti per i film Disney Natale, da guardare su Disney Plus. Visto il periodo la piattaforma non può non trasmettere grandi classici a tema natalizio, ma anche nuove, nuovissime, divertenti, evventurose ed epiche esclusive tutte a tema.

Tra questi vi suggeriamo il reebot di “Mamma ho perso l’aereo“, in: Home sweet home alone, mamma ho perso l’aereo.

Home sweet home alone, mamma ho perso l’aereo, narra le vicende di un bambino di dieci anni, di nome Max Mercer, che è stato involontariamente lasciato a casa dai suoi genitori, perdendo l’aereo, mentre la sua famiglia si trova in Giappone per le vacanze di Natale.

I familiari non possono tornare indietro a riprenderlo perchè non ci sono più voli, quinid Max dovrà badare a se stesso, tutto solo soletto.

Quando d’improvviso due ladri, cercheranno di derubare casa sua, pensando che l’abitazione sia vuota. Quello che non sanno invece che ad attenderli c’è lui, che tenterà in tutti i modi di proteggere la sua casa. Rendendo le cose molto difficili ai due malviventi.

Ovviamente a seguito di home sweet home alone, mamma ho perso l’aereo, troverete su Disney Plus, la saga completa di Mamma ho perso l’aereo. (Le tre commedie per famiglie e amici subito disponibili).

Altri titoli festivi da non perdere su Disney Plus a Natale 2021

Frozen il regno di ghiaccio;

High School musical, the musical. (Lo speciale natalizio);

Lo schiaccianoci e i quattro regni;

la Bella e la bestia un magico natale;

Pomi Dottone manici di scopa;

Hawkeye.

Frozen il regno di ghiaccio

Cominciamo subito con uno dei cartoni Disney più belli, emozionanti e divertenti che possano esistere.

Frozen e il regno di ghiaccio, tratta la vicende di due sorelle Elsa e Anna. In preda ad un emozionante avventura stra piena di divertimento e colpi di scena.

Elsa è la sorella maggiore, possendente poteri magici. Ossia: tutto ciò che tocca si trasfomra in ghiaccio.

In un giorno giocoso mentre Elsa e Anna erano impegnate nel divertimento più estremo, Elsa involontariamente colpisce la sorella con un pezzo di ghiaccio, quasi a farla morire. Ma per fortuna Anna non muore, però per prudenza i genitori le fanno cancellare i ricordi. Ed Elsa viene chiusa nella sua camera, almeno fino a quando non si trovi una cura.

I genitori però muoiono tragicamente in un viaggio in nave. E le due sorelle rimangono da sole nel castello, senza mai vedersi. Fino al giorno dell’incoronazione di Elsa.

Durante la cerimonia però Anna incontra il principe Hans, che la chiede in sposa, ma Elsa rifiuta l’approvazione del matrimonio, e si irrita così tanto che non riesce a controllare più i suoi poteri, scagliando cristalli di ghiaccio ovunque.

Tutti i presenti dunque iniziano ad accusarla di stregoneria. Così la primogenita scappa via.

Si isola nelle fredde montagne del nord, rifugiandosi in un castello di ghiaccio creato da lei.

Anna nel frattempo molto coraggiosa si mette sulle tracce della sorella, con l’aiuto di Olaf (un pupazzo di neve), di Kristoff (un suo nuovo amico) e di Sven (una renna simpaticissima). Ed i tre dopo tante avventure riescono a troare Elsa. La quale inizialmente non vuole unirsi a lei.

Ma ecco che arriva il vero cattivo della storia, il principe Hans, che aveva chiesto in moglie Anna solo per un tornaconto personale. Intento ora ad uccidere Elsa. Ma Anna per difendere la sorella, si mette davanti ad essa, che toccandola, diventa un pezzo di ghiaccio.

Elsa impaurita e spaventata scoppia a piangere e le sue lacrime sciolgono il ghiaccio. Quindi Anna è salva. Le due sorella si abbracciano, promettendosi di non lasciarsi mai più.

High School musical, the musical (lo speciale natalizio)

Perchè non festeggiare le vacanze di Natale insieme al cast di High School Musical: The musical: la serie!. I giovani attori che più amate canteranno per voi celebri canzoni natalizie come “This Christmas” e “Feliz Navidad“, uno speciale “Medley di Hanukkah” e molto altro!

E in più, riceverete un regalo sotto l’albero perfetto come: “Perfect gift” che è la nuova canzone originale scritta e cantata da Joshua Basset.

Il cast condividerà anche i suoi ricordi più cari, dei dietro le quinte segreti e ovviamente, qualche sorepresa in grado di esaudire i vostri desideri. E’ il modo perfetto per condividere la gioia del Natale…

Cast

Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester.

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Lo schiaccianoci e i quattro regni, vi farà addentrare nell’interpretazione magica del classico film Disney Natale.

Il film narra la vicenda di una fanciulla di nome Clara. In cerca di una chiave unica per aprire una scatola che racchiude un dono preziosissimo.

Alla festa di Natale del suo padrino, trova un filo d’oro, e decide di seguirlo, questo la condurrà alla chiave che tanto desidera. Ma ciò la farà scomparire in uno strano mondo parallelo e misterioso. Dove Clara incontrerà un soldato, una banda di topi, reggianti dei tre regni magici del mondo parallelo in cui si trova.

Ma Clara dovrà anche affrontare il nefasto quarto regno, dimora della tiranna Madre Ginger, dove si trova la chiave per far tornare l’armonia. Per recuperarla e far tornare la gioia e la quiete, dovrà affrontare tante sfide e avventure in quel mondo instanbile.

La Bella e la bestia un magico Natale

Ecco un altro capolavoro Disney. De: La Bella e la bestia.

Festeggiate il periodo più bello dell’anno con questo entusiasmante film ispirato al classico Disney della Bella e la bestia.

Mrs. Bric è la voce narrante del cartone, e ricorda un racconto vecchio come il tempo, di un Natale passato che quasi non si realizzò a causa degli intrighi dell’ex compositore di corte Forte, deciso a tenere separati per sempre Belle e la bestia.

Quest’avventura vanta canzoni, immagini incantevoli e temi di speranza, amicizia e amore.

Pomi D’ottone e Manici di Scopa

Arriva un altro cartone del tutto disney.: Pomi D’ottone e Manici di Scopa

Della durata di 1h e 57 minuti.

Preparatevi ad un magico viaggio pieno di avventura e divertimento. La storia si svolge durante la seconda guerra mondiale, i piccoli Charlie, Carrie e Paul che si trasferiscono in un piccolo paesino ingelese a casa di Miss Price, un’apprendista strega.

Che dopo qualche comico tentativo, la donna riuscirà a far volare il letto verso la leggendaria isola di Naboombu, dove i protagonisti cercheranno un potente incantesimo che salvi l’Inghilterra.

(Nel cartone ci sono riferimenti anche al tabacco).

Hawkeye

E tra l’acclamata lista di film, Disney Natale non poteva mancare un film ispirato alle vicende “Marvel”.

Hawkeye, è una miniserie televisiva statunitense sviluppata per Disney Plus, basata sull’omonimo personaggio di Occhio di Falco (Marvel Comics).

Hawkeye, è stata stanzaiata in ben 6 episodi, ma Disney Plus ne mette a disposizione uno ogni mercoledì.

Il cast è come sempre spettacolare, (e non c’erano dubbi, dati i precedenti capolavori Marvel).

Jeremy Renner, (Clint Barton);

Florence Pugh, (Yelena Belova) sorella di Natasha Belova;

Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

Sicuramente per i Film Disney Natale la lista è abbastanza piena ed abbondante. L’unico consiglio è quello di non farvene scappare nemmeno uno, i titoli sono tutti molto interessanti e pieni di batti cuori. Fateci sapere cosa vedrete e cosa ne pensate su Disney Plus

Per noi la vostra opinione è importante.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.