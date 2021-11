Disney+: gli imperdibili appuntamenti natalizi

Il mese di dicembre ricco e interattivo con la grande programmazione di Disney+. Tra film e serie tv, tante imperdibili visioni per un Natale e un nuovo anno pieno di calore e famiglia, rivolto ai grandi e piccoli appassionati

Per le feste natalizie e in previsione del nuovo anno, grandi visioni accolgono gli abbonati Disney+! Un momento di condivisione adatto ai grandi e piccini, disponibile comodamente da casa.

Tra serie tv e film, un intero programma per sentire ancora più il calore natalizio. Dai preferiti delle famiglie come il classico Canto di Natale di Topolino, fino ai nuovi blockbuster come The Last Duel e Ron-Un amico fuori programma…ma tanto altro ancora!

Ecco cosa aspettarsi nel mese più colorato.

Disney+: un salto nei film e serie natalizie

Nei programmi da non perdere, impossibile non citare Mamma ho perso l’aereo; l’intera serie cinematografica con protagonista il giovane “combinaguai” Kevin McCallister, direttamente disponibile alla visione per tutta la famiglia.

Le avventure di Elsa e Anna torneranno a far emozionare con le visioni di Frozen- Il regno di Ghiaccio; Frozen II- Il segreto di Arendelle, senza dimenticare il simpatico Olaf con Frozen- Le avventure di Olaf.

Ma il meraviglioso periodo di Natale e Capodanno, è perfetto per scoprire nuove serie e film Disney+. Difatti, la famiglia Baxter con le loro bizzarre vicissitudini, torna sul piccolo schermo dal 1° di dicembre con le nove stagioni complete di L’uomo di casa.

Per tenere impegnati i più piccoli, i nuovi episodi Ducktales disponibili dall’8 dicembre solo streaming; mentre i nuovi episodi della serie d’animazione Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir saranno disponibili a partire dal 1° di dicembre.

La 18esima stagione del medical drama più intenso Grey’s Anatomy, continuerà il suo percorso nel mese di dicembre con due episodi l’8 e il 15 dicembre.

Tanto intrattenimento previsto anche nel 2022, con nuove serie originali come Pam & Tommy: Queens e Pistol; senza dimenticare Welcome to Wrexham; Dear Mama; Immigrant e molto altro ancora.

