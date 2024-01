Disaccordo Marvel e Sony sulla trama di Spider-Man 4

A sentire le voci sembra proprio che Marvel e Sony siano in disaccordo riguardo la trama di Spider-Man 4, il capitolo sequel sulle avventure dell’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland

Circola voce che Marvel e Sony siano in contrasto per la direzione da far prendere al prossimo capitolo dedicato all’Uomo Ragno di Tom Holland. Infatti, pare che Vincent D’Onofrio, l’attore che interpreta Kingpin nell’MCU sia stato messo sotto contratto da Marvel e Sony per quanto riguarda Spider-Man 4, e questa sarebbe un’idea che ha entusiasmato diversi fan. Tuttavia sembra che Sony sia intenzionata a far tornare, ancora una volta, Andrew Garfield e Tobey Mc Guire per il film, però c’è da considerare che sia Holland e sia il presidente della Marvel, Kevin Feige, vorrebbero che la prossima pellicola sia più realistica. Anche le preferenze dei fan, riportate su X, indicano il desidero di uno Spider-Man più ancorato alla realtà, possibilmente con il coinvolgimento di Daredevil. Questo dibattito sempre più crescente è stato alimentato anche da precedenti voci secondo le quali il sequel avrebbe una trama di guerra tra bande con un coinvolgimento di tutti gli eroi Marvel in lotta contro Kingpin.

Nel disaccordo tra Marvel e Sony, potrebbe spuntarla Sony

Bisogna tener conto che ancora Marvel Studios non ha formalmente annunciato il prossimo film su Spider-Man, quindi tutto è ancora possibile. Spider-Man No Way Home ha avuto successo, ma i film Marvel dell’ultimo anno non hanno ricevuto dal pubblico la risposta sperata. The Marvels ha addirittura segnato il peggior risultato al botteghino dall’esistenza del Marvel Cinematic Universe. Perciò si capisce che Kevin Feige sia molto prudente al momento di approvare un progetto. E pare che abbia un’idea precisa, appoggiata dall’interprete di Spider-Man stesso, Tom Holland, cioè rendere il prossimo film dell’Uomo Ragno più realistico e indipendente dall’MCU, con l’introduzione di un villan forte come può essere Kingpin. Tuttavia va ricordato che tutti i film di Spider-Man sono prodotti e distribuiti da Sony. La casa cinematografica invece avrebbe un’idea diversa. Infatti vista l’esplosione di multiversi nel suo Spider-Man animato, vorrebbe continuare a giocare quella carta. Infatti vorrebbe richiamare anche Tobey Mc Guire ed Andrew Garfield per riformare il trio già visto in No Way Home. Per adesso, comunque non ci resta che aspettare e vedere che piega prenderà l’accordo.

E voi cosa ne pensate del disaccordo tra Marvel e Sony? Da che parte state? Scrivetelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

