Dicembre 2021: nuove uscite su Disney Plus

C lassici senza tempo e nuove uscite esclusive, Disney Plus vi metterà sotto l’albero tanti titoli perfetti per creare la giusta atmosfera, che sia natalizia o una semplice serata da passare rannicchiati sul divani

Disponibili ora

Tra i tanti titoli che la piattaforma Disney Plus ha messo a disposizione troviamo:

Hawkeye ;

; I racconti di Olaf ;

; A Christmas Carol ;

; Home sweet home alone, mamma ho perso l’aereo;

Hawkeye

Per gli amanti dell’Universo Marvel è assolutamente proibito non guardare Hawkeye, giacché la miniserie è basata su uno dei personaggi principali della Marvel.

Dieci mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Clint Barton, (Jeremy Renner) conosciuto anche come Occhio di falco, mentre si trova a New York intento a tornare dalla sua numerosa famiglia per Natale.

Ma, qualcosa va storto, e si ritrova a lavorare insieme alla giovane Kate Bishop, (Hailee Steinfeld) che sogna di diventare un super eroe, e nel frattempo Clint affronterà nemici del suo passato.

I racconti di Olaf

Ormai grandi e piccini, soprattutto i bambini conosco perfettamente il personaggio di Olaf, tratto dal cartone Frozen il regno di ghiaccio e del suo sequel, Frozen 2: il segreto di Arendelle.

Olaf è un simpaticissimo pupazzo di neve, creato da Elsa, regina protagonista del cartone, nonché sua migliore amica.

I racconti di Olaf, sono delle mini puntate che hanno 4 minuti di durata ciascuna dove il pupazzo di neve ripropone in modo molto ironico cinque dei più grandi capolavori nella storia di Walt Disney Company.

La prima puntata si incentra su Ariel, il cartone della Sirenetta, dove Olaf si butta a capofitto nel raccontare la storia della Sirenetta, indossando delle conchiglie sulla parte posteriore del suo corpo, ed una finta coda da sirena.

Nella seconda puntata va ad interpretare il racconto di Moana o Vaiana, del cartone Oceania, dove indossa una gonnellina fatta di foglie autunnali, ed a tratti dal suo racconto si va aiutare involontariamente da Sven, la renna che appare nel cartone di Frozen. A ruoli alterni Olaf, interpreta anche la parte di Maui, migliore amico di Moana.

Nel terzo episodio, Olaf presenta molteplici personaggio del grande classico Disney il re leone, indossando una corona di foglie autunnali che usa come criniera. Ed a fargli da assistente il povero Sven.

E continua ancora con la quarta puntata, con il cartone Aladdin, qui il pupazzo si impegna ancor di più, portando in scena un sacco di oggetti per interpretare al meglio la scena. Finendo poi in bellezza con la canzone colonna sonora del film. Il mondo è mio.

Nella quinta parte Olaf, prende di mira il cartone di Rapunzel: l’intreccio della torre. Qui lo vediamo nei panni della principessa mentre scioglie i “suoi” lunghi capelli dalla torre in attesa d’essere salvato.

Nell’ultimo episodio invece vengono racchiuse tutte e cinque le puntate. Sicuramente la stagione colpirà tantissimo i bambini, facendoli morire dal ridere.

A Christmas Carol

Per gli amanti del Natale, come la sottoscritta, dovete assolutamente vedere almeno una volta nella vita A Christmas Carol, di fatti se non lo avete ancora visto, ne avete la possibilità su Disney Plus. Se l’avete già visto allora riguardatelo perché vale veramente la pena.

A Christmas Carol, è un film del 2009, e la sua casa di produzione è Walt Disney Pictures, Image Movers Digital.

Il film è un adattamento della Disney del famoso romanzo di Charles Dickens. Narra la storia di un tale di nome Scrooge, è un uomo anziano, amareggiato dalla vita, è ricco, insensibile, avaro e col veleno in bocca.

Chiaramente odia il Natale, ma… in questo film, dovrà fare i conti con il suo spirito del passato, del presente e del futuro, per capire le gioie della vita, della condivisione, delle feste e del Natale.

Home sweet home alone: mamma ho perso l’aereo

Home sweet home alone: mamma ho perso l’aereo, è il remake del famigerato film “mamma ho perso l’aereo” del 1990, di Chris Columbus. Con genere: comico, girato, prodotto e stenografato dal regista John Hughes. Con casa di produzione: 20th Century Fox, John Hughes . Trucco e costumi: Jay Hurley, Kimberly Phillips, Kenny Myers.

Mamma ho perso l’aereo, è un film che ogni anno a Natale viene trasmesso in televisione.

D’altronde, vedere l’epica scena di un ragazzo, Kevin, (Macaulay Culkin) ultimo di 5 figli, essere dimenticato all’aeroporto il giorno di Natale dalla sua famiglia per la troppa confusione, fa ridere già di suo.

Ma non solo, il ragazzo, in un certo senso riesce comunque a cavarsela da solo in casa, se non fosse che per due ladri, che sapendo la casa isolata si intrufolano nell’abitazione.

Non sanno che però ad aspettarli c’è la piccola peste, che accortosi dei ladri, decide di piazzare trappole ovunque per tutta la casa.

E dopo vari episodi ironici, arriva la polizia e arresta i criminali.

Nel frattempo, la famiglia di Kevin, riesce a raggiungere il ragazzo proprio nel giorno di Natale. E la storia si conclude con un toccante lieto fine. Se non fosse per le urla della mamma di Kevin, alla vista della sua stanza danneggiata.

Nuovi arrivi: prossimamente su Disney Plus

Star Wars: The Book of Boba Fett

Diario di una schiappa

Vida Perfecta

Benvenuto sulla terra (National Geographic)

Ovviamente le uscite su Disney Plus non terminano qua, quindi restare sintonizzati sulla nostra piattaforma per saperne di più, e vi aggiorneremo di ogni anteprima, uscita, film o serie tv che sarà subito disponibile.

