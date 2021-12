Diario di una schiappa: esce oggi su Disney+

Diario di una schiappa: esce oggi, il 3 dicembre 2021, il lungometraggio animato sulla piattaforma Disney+

Oggi, 3 dicembre, esce su Disney+ Diario di una schiappa, basato sul primo dei best seller firmati dalla penna di Jeff Kinney. Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, questa nuova avventura animata targata 20th Century Animation sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma Disney +. Nella versione originale il film vanta le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco), Ethan William Childress (mixed-ish) e Chris Diamantopoulos (Topolino).

La trama

Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alla scuola media. A peggiorare le cose, l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti – e spesso disastrosi – tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto.

Jeff Kinney e la serie

Jeff Kinney, uno dei più conosciuti e prolifici autori della nostra epoca, è sia lo sceneggiatore che produttore del lungometraggio animato. I libri di Diario di una schiappa hanno venduto più di 250 milioni di copie in soli quattordici anni.

Proprio Kinnney ha dichiarato:

Con questo film sembra che il libro prenda vita ed è emozionante vedere Greg Heffley, la sua famiglia e i suoi amici in versione animata. È il Wimpy World rappresentato in un modo che nessuno ha mai visto prima. Lavorando a questo film, mi sento come se stessimo custodendo un meraviglioso segreto. Non vedo l’ora di condividerlo finalmente con il mondo!

Lo stile di Diario di una schiappa

Contrariamente a quanto fatto nel live-action, il film d’animazione riesce ad avvicinarsi molto più come stile ai romanzi originali. I titoli iniziali e qualche scena seguente si svolgono addirittura in 2D, con i celebri disegni di Jeff Kinney semplicemente in movimento, ma identici a come apparivano tra le pagine dei libri.

Dopo la presentazione iniziale, realizzata con delle vignette, lo stile diventa più tondeggiante e compaiono i primi personaggi in 3D. L’effetto conclusivo risulta eccellente: è simile allo stile dei romanzi e avvicina ancora di più il pubblico, che ha ormai dimenticato l’animazione in 2D.

Durante la conferenza stampa mondiale, lo stesso Kinney ha confermato:

Ero spaventatissimo all’idea di vedere questa versione, ma appena mi sono state mostrate le prime scene ho subito capito che era un prodotto di qualità

L’amicizia

Come ormai sappiamo dai libri di Diario di una schiappa, anche il film tocca temi importanti, primo fra tutti l’amicizia; infatti, ciò che dichiara la madre di Greg è che quello che conta nella vita è avere con sé un buon amico. Ovviamente non c’è niente di male nel voler lasciare una buona impressione a chi non si conosce, ma mai a discapito dei veri amici e delle persona a cui si vuol bene.

La grande forza di Diario di una schiappa è proprio che Greg è un personaggio vero, in cui ognuno può rivedersi.

Brady Noon, il giovane attore che presta la voce a Greg ha affermato:

Capita a tutti di sbagliare, si può sempre essere un amico migliore

Il bullismo

Un’altra tematica importante che Diario di una schiappa tocca è quella del bullismo, nonostante risulti comunque un film leggero e per lo più comico.

Kinney dichiara:

È tutto ispirato alla mia infanzia e per fortuna questo aspetto oggi è diverso. Ovviamente i bulli ci sono ancora, ma credo che genitori e insegnanti siano molto più consapevoli del pericolo del bullismo e che i bambini siano più al sicuro di quanto lo fossero quelli della mia generazione

Nonostante Diario di una schiappa abbia un target tra i più giovani, è comunque una visione adatta a tutti, in cui chiunque può trovare un sollievo dalle difficoltà della quotidianità e farsi due risate. Non resta quindi che collegarsi a Disney+ proprio oggi, 3 dicembre, e augurarvi una buona visione!

