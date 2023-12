Di4ri 2 Seconda Parte: episodi disponibili ora su Netflix!

I 7 episodi della seconda parte di Di4ri 2, la seconda stagione della serie teen drama italiana, sono ora disponibili su Netflix e prossimamente in tutti i paesi in cui il servizio è attivo

I 7 episodi della seconda parte di Di4ri 2, la serie creata da Simona Ercolani, sono finalmente disponibili su Netflix dalla giornata di oggi, 6 dicembre, nel nostro paese, arricchendo il catalogo di tutte le opere annunciate al Geeked Week 2023. Successivamente la serie sarà distribuita in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio streaming. Gli ultimi episodi della serie saranno accompagnati dal brano di LDA, dal titolo “Promesse”. Il cantante aveva già firmato la sigla della prima parte della seconda stagione con il brano “Castello di Sabbia”.

Sinossi degli episodi della seconda parte di Di4ri 2

È ora di tornare a scuola dopo le vacanze di Natale! Come ritroveremo i ragazzi della Terza D dopo la brutta litigata a casa di Pietro? Riusciranno a tornare uniti o tutto è cambiato per sempre? E Livia, Pietro e Isabel? Proprio quando Livia è pronta a tornare sui suoi passi ecco che Pietro e Isabel sembrano pronti per iniziare la loro storia d’amore. Cosa farà Pietro? E Isabel? E Livia? La seconda parte della nuova stagione di DI4RI riparte dalle risposte a queste domande. L’anno scolastico intanto corre sempre più veloce verso la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media e si concluderà con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione?

Il racconto di un anno indimenticabile e carico di sfide vive attraverso i pensieri dei protagonisti. Ancora una volta la loro voce rompe la quarta parete e si rivolge direttamente allo spettatore: ogni episodio si concentra su uno dei nove protagonisti, raccontando le dinamiche scolastiche attraverso il suo punto di vista e, allo stesso tempo, affrontando con taglio moderno e realistico la sua storia personale che diventa tematica e universale. I temi affrontati sono diversi: la ribellione, l’ansia per il proprio futuro, l’affermazione di sé, il bullismo femminile, il senso di appartenenza ad un gruppo, l’accettazione dei nuovi partner dei genitori, l’amore e l’amicizia. La verità e il realismo con cui sono state raccontate le storie e le emozioni dei ragazzi durante la prima stagione saranno il punto di forza anche della seconda.

Chi rivedremo nei nuovi episodi?

Nella seconda parte della seconda stagione di Di4ri ritroviamo Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava), che ora fanno parte della 3°D. A loro si aggiunge la new entry Bianca, interpretata da Fiamma Parente, una ragazza estroversa e solare che si trova subito a fare amicizia con i protagonisti. Nel cast della serie, oltre alla partecipazione speciale dello youtuber Pow3r e Luciano Spinelli, troviamo anche Emily Shaqiri (Katia) e Gabriele Taurisano (Roby). La serie, scritta da Simona Ercolani, è diretta da Alessandro Celli.

