Scopriamo il trailer e la data d’uscita di Denti da Squalo, il nuovo film che ha per protagonisti Virginia Raffaele ed Edoardo Pesce

Un nuovo imperdibile film, tutto italiano, sta per arrivare nelle sale. Si tratta di Denti da Squalo, il primo lungometraggio del giovane regista Davide Gentile. La pellicola è stata descritta come un’opera di formazione, dolcemente poetica, ma anche capace di forti emozioni e azione. Continuate a leggere, per scoprire qualcosa in più, a riguardo.

La trama | Denti da Squalo: trailer e data d’uscita del nuovo film con Virginia Raffaele

Denti da Squalo racconta la storia di Walter, un ragazzino di 13 anni che, una volta conclusa la scuola, alle porte dell’estate, perde suo padre. Il giovane inizia dunque a vagare, apparentemente senza meta, per il litorale di Roma. Un giorno però, qualcosa cattura la sua attenzione: una misteriosa e bellissima villa abbandonata. La casa ospita anche un’enorme piscina, piena d’acqua torbida. Quello che non sa è che la villa non è disabitata. In un attimo, quell’estate diverrà la più incredibile della sua vita.

Il cast | Denti da Squalo: trailer e data d’uscita del nuovo film con Virginia Raffaele

Sono molti i volti noti che prenderanno parte alla pellicola. Uno fra tutti, quello di Virginia Raffaele, che sarà affiancata da Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce. Nel cast anche un giovane protagonista, Tiziano Menichelli, al suo debutto. Denti da Squalo è il primo lungometraggio di Davide Gentile che fino ad ora si è occupato di cortometraggi. Suo è Food for Thought, già pluripremiato. Il giovane regista si è quindi già fatto notare, grazie ai suoi precedenti lavori, motivo per cui ci si aspetta molto anche dal suo primo film. La storia è nata grazie al lavoro di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, che si sono occupati del soggetto e sceneggiatura, con cui hanno anche vinto il premio Solinas. Il film è distribuito da Lucky Red e prodotto da Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video.

Trailer e data d’uscita

Il trailer del film, che potere trovare qui in alto, è da poco stato reso disponibile da Lucky Red. Denti da Squalo arriverà nelle sale italiane a giugno. Ancora un po’ di pazienza dunque, prima di poter vedere questa nuova pellicola, frutto del lavoro di produttori che hanno già nel loro curriculum film come Jeeg Robot e Freaks Out. Nell’attesa, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei film e delle serie TV.

