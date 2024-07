Demon Slayer: annunciata una trilogia di film conclusiva della saga

Come annunciato nell’ottavo e ultimo episodio della quarta stagione, il ciclo finale dell’anime di Demon Slayer, Il Castello dell’Infinito, sarà una trilogia di film anziché una serie tv

In concomitanza con l’ottavo e ultimo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – L’allenamento dei Pilastri, quarta stagione del franchise di Demon Slayer, è stato annunciato che l’arco conclusivo della storia sarà adattato in una trilogia di film: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno inoltre comunicato di avere acquistato i diritti globali di proiezione della trilogia (con l’eccezione del Giappone e di alcune regioni dell’Asia).

La trilogia di nuovi film di Demon Slayer, che si basa sul manga omonimo di Koyoharu Gotōge, sarà quindi distribuita nei cinema di tutto il mondo, con qualche eccezione, da Crunchyroll, ma non è ancora stato comunicata la data di uscita. Di seguito comunque potrete trovare il primo teaser della trilogia di film del finale di Demon Slayer.

Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito sarà una trilogia di film: ecco il primo trailer

Il regista dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è Haruo Sotozaki mentre Akira Matsushima è il direttore dell’animazione e del character design. Le musiche sono composte da Yuki Kajiura e Go Shiina. Il manga Demon Slayer di Koyoharu Gotōge ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump nel 2016 e si è concluso nel 2020. La storia che racconta è ambientata in Giappone nei primi anni del 1900 e segue le vicende di Tanjiro, un giovane che diventa cacciatore di demoni dopo che la propria famiglia è stata uccisa da alcuni di essi. In Italia la serie è pubblicata da Edizioni Star Comics.

In Giappone Demon Slayer è stato uno dei manga più venduti degli ultimi anni (con singoli numeri che superano regolarmente il milione di copie vendute) e attualmente è uno dei fumetti giapponesi più popolari al mondo. Ricordiamo che la prima stagione è disponibile su Amazon Prime Video e Netflix, mentre la seconda (Il treno Mugen e Il quartiere dei piaceri) su Amazon e Crunchyroll e la terza, Il villaggio dei forgiatori di katana, solo su quest’ultima piattaforma.

