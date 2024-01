Deadpool 3: Hugh Jackman dice addio a Wolverine a fine riprese

Le riprese di Deadpool 3 si sono concluse e Hugh Jackman ha condiviso online un video in cui dice addio al look di Wolverine

Le riprese di Deadpool 3 si sono concluse e Hugh Jackman ha celebrato la fine del lavoro dicendo addio al look di Wolverine, come dimostra un video condiviso online. L’attore australiano ha infatti tagliato la barba e i capelli, avendo concluso le scene in cui appariva Logan. Hugh Jackman ha scritto:

Ho amato ogni minuto della realizzazione di questo film. Beh… Non l’allenamento delle 4 di mattina o il pesce bollito e le verdure 4 volte al giorno per 6 mesi, ma il restante 93,2%. Un ringraziamento collettivo all’intero cast e alla troupe. Siete tutti fantastici! Se state leggendo questo messaggio e pensate che mi stia rivolgendo a voi, lo sto facendo. A due dei miei migliori amici, Ryan Reynolds e Shawn Levy, non avrei letteralmente potuto farlo senza di voi.

La reazione di Ryan Reynolds alla fine delle riprese di Deadpool

Ryan Reynolds, alias Wade Wilson, su Instagram ha sfoggiato la sua solita ironia e tirato un sospiro di sollievo per la conclusione delle riprese.

Il costume nasconde il sangue. E il sudore… ma oggi, chiudendo le riprese di Deadpool, ci sono essenzialmente lacrime. Un enorme ed eterno grazie al cast e alla troupe del nostro film, che hanno combattuto vento, pioggia, scioperi e Hugh Jackman… il tutto sotto l’indomito comando di Shawn Levy. Sono riuscito a fare un film con i miei amici più cari, non succede molto spesso. Ci vediamo il 26 luglio!

L’appuntamento al cinema è infatti già a luglio: la post-produzione lavorerà a tempo di record, a causa dei ritardi provocati dallo sciopero, ma sembra tutto confermato per l’uscita estiva. L’ultimo ciak per Deadpool 3 è stato dato e così diciamo nuovamente addio al Wolverine di Hugh Jackman. Chissà se per l’ultima volta.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.