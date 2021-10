DC Fandome 2021: uno sguardo alle principali novità

DC Fandome 2021 ricalca la struttura dell’evento online dello scorso anno, con tantissime novità per gli appassionati!

L’anno scorso la DC Comics ha organizzato un grande evento virtuale globale battezzato DC Fandome 2020, che ha riunito il più grande numero di talenti, annunci e contenuti nella storia della DC. Questa fan experience della durata di 24 ore ha ampliato il numero di seguaci in tutto il mondo, generando oltre 22 milioni di visualizzazioni in 220 paesi e territori, con oltre 150 milioni di visualizzazioni di trailer. L’esperienza si è ripetuta lo scorso 16 ottobre, con una lunga dirette piena di novità! Dai trailer dei nuovi film ai videogiochi, andiamo a scoprire ciò che è stato presentato al DC Fandome 2021!

The Batman | DC Fandome 2021

Il piatto forte del DC Fandome, senza dubbio. Dopo un primo sguardo datato ormai 2020 e il conseguente spostamento di data di rilascio al 4 marzo 2022, DC ha rivelato un nuovo trailer di The Batman. La pellicola diretta da Matt Reeves si mostra in tutta la sua forza e le sue ambientazioni cupe, dandoci modo di osservare meglio i suoi protagonisti. Oltre al Batman di Robert Pattinson, vediamo anche la Catwoman interpretata da Zoe Kravitz, l’Enigmista e Pinguino, rispettivamente Paul Dano e Colin Farrell. Non per ultimi ci viene mostrato anche il nuovo Alfred di Andy Serkis e l’ispettore Gordon di Jeffrey Wright. Il trailer lascia presagire un film spettacolare: che sia la volta buona di un ritorno al successo per l’uomo pipistrello di Gotham?

The Flash | DC Fandome 2021

Parlando di Batman… Il primo teaser di The Flash ci mostra per la prima volta, seppur di sfuggita, il ritorno di Michael Keaton nel ruolo del supereroe DC, accanto al Flash di Ezra Miller. Keaton aveva interpretato il ruolo a cavallo degli anni ’80 e ’90 in Batman e Batman Returns, entrambi diretti da Tim Burton. The Flash è al momento in produzione e probabilmente arriverà nelle sale non prima della fine dell’anno prossimo, visto il calendario fitto di casa DC.

Black Adam & Shazam! Fury of the Gods | DC Fandome 2021

Al debutto nell’universo DC è invece Dwayne “The Rock” Johnson, che interpreta Black Adam nell’omonimo film. Quest’ultimo uscirà il prossimo anno e non si esclude un collegamento futuro con Shazam, strettamente connessa con Black Adam nei fumetti. A proposito di Shazam, è stato diffuso in occasione del DC Fandome un primo sguardo al sequel, Fury of the Gods. Quest’ultimo è previsto per il 2023.

Aquaman and the Lost Kingdom & Peacemaker | DC Fandome 2021

Passiamo ora a uno dei membri della Justice League: Aquaman! In The Lost Kingdom vedremo nuovamente Jason Momoa (che abbiamo ammirato recentemente in Dune) interpretare Arthur Curry. Il sequel del fortunato primo capitolo (che ha guadagnato più di un miliardo di dollari al botteghino) uscirà il 16 dicembre 2022 negli Stati Uniti.

Molto prima, invece, potremo ritornare a divertirci con Peacemaker, la serie originale HBO Max con protagonista l’omonimo supereroe(?). Direttamente da The Suicide Squad, John Cena si ripresenta nei panni del crudele difensore della giustizia, questa volta con una nuova squadra, ma sempre diretto da James Gunn. Peacemaker debutterà il prossimo 13 gennaio.

Le altre novità

Le novità svelate al DC Fandome sono veramente tantissime e finora abbiamo visto solo le più interessanti! Se non volete perdere nemmeno un secondo dell’esperienza dedicata agli appassionati, vi lasciamo qui il video dell’intero evento.

Cosa ne pensate del DC Fandome 2021? Cosa attendete di più, The Batman o Peacemaker? Fateci sapere la vostra nei commenti!

