David di Donatello 2021: tutti i vincitori della nuova edizione

Idavid di Donatello 2021 si sono conclusi, scopriamo i vincitori di tutte le categorie, tra queste anche Sofia Loren come migliore attrice protagonista per La vita davanti a sè.

I David di Donatello 2021 si sono conclusi con una cerimonia che sullo stile americano si è divisa tra gli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma e il Teatro dell’Opera di Roma. Una cerimonia fiacca poco scritta non aiutata dalla situazione attuale che pone una platea risicata e divisa tra due diversi teatri. Tra i discorsi dei premiati e delle premiate, emerge sicuramente quello in memoria di Mattia Torre, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019, fatto dalla figlia giovanissima che lo dedica al papà, alle ostetriche e alle infermiere.

Nel corso della cerimonia anche i premi speciali a Monica Bellucci, Sandra Milo e Diego Abbattantuono.

David di Donatello 2021: tutti i vincitori

Miglior film: Volevo nascondermi per la regia di Giorgio Diritti

Miglior regia: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Miglior regista esordiente: I predatori di Pietro Castellitto

Miglior sceneggiatura originale: Mattia TORRE per Figli

Miglior produttore: Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vico Film con Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per Tarantula Belgiqueper Miss Marx

Migliore attrice protagonista: Sophia Loren per La vita davanti a sé

Miglior attore protagonista: Elio Germano per Volevo nascondermi

Migliore attrice non protagonista: Matilda De Angelis per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose



Miglior attore non protagonista: Fabrizio Bentivoglio per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Migliore autore della fotografia: Matteo Cocco per Volevo nascondermi

Migliore compositore: Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, Downtown Boys per Miss Marx

Migliore canzone originale: Immigrato, musica e testi di: Luca Medici, Antonio Iammarino, per Tolo Tolo

Migliore scenografia e arredo: Ludovica Ferrario, Alessandra Mura – Paola Zamagni per Volevo nascondermi

Migliore costumista: Massimo CANTINI PARRINI per Miss Marx

Miglior truccatore: Luigi Ciminelli -Andrea Leanza, Federica Castelli (prostetico o special make-up) per Hammamet

Miglior acconciatore: Aldo Signoretti per Volevo nascondermi

Miglior montatore: Esmeralda Calabria per Favolacce

Miglior suono: Carlo Missidenti, Filippo Toso, Luca Leprotti, Creazione suoni: Marco Biscarini, Francesco Tumminello per Volevo nascondermi

Migliori effetti visivi: Stefano Leoni, Elisabetta Rocca per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior documentario: Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

Miglior film straniero: 1917 di Sam Mendes (01 Distribution)

David Giovani – Il Premio David Giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado: 18 regali di Francesco Amato