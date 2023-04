David di Donatello 2023: premio alla Carriera a Marina Cicogna

Sarà la produttrice Marina Cicogna a ricevere il Premio alla Carriera nei prossimi David di Donatello 2023. In onda il prossimo 10 maggio; la cerimonia dei più prestigiosi riconoscimenti del cinema italiano

Il riconoscimento del prestigioso Premio alla Carriera sarà consegnato alla produttrice Marina Cicogna nel corso della 68esima edizione dei David di Donatello 2023. L’annuncio è giunto dalla stessa Piera Detassis, (Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano La decisione); assieme al Consiglio Direttivo composto da importanti figure del mondo del cinema italiano, come: Francesco Giambrone, Francesco Rutelli, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini e Francesco Ranieri Martinotti.

David di Donatello 2023: Marina Cicogna l’anticonformista del cinema

Come la stessa Presidente e Direttrice Piera Detassis dichiara; Marina Cicogna rappresenta uno dei capisaldi della storia del cinema e del costume italiano. Produttrice, donna pioniera in un mondo artistico tutto al maschile; nell’arco della sua carriera ha saputo dominare il panorama cinematografico italiano. Ecco quando dichiarato dalla Presidente e Direttrice P. Detassis in vista dei prossimi David di Donatello 2023:

Marina Cicogna, ha segnato senza alcun dubbio la storia del nostra cinematografia e del costume. Ribelle chic, pioniera in un lavoro, quello del produttore, tutto maschile, ambasciatrice del nostro cinema, Cicogna ha brillato per il suo genio nell’individuare talenti non conformi e ci ha regalato titoli da storia del cinema come L’uomo del banco dei pegni e Belle de jour, C’era una volta il West, Teorema, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in Paradiso, Mimì Metallurgico e Metti, una sera a cena. Un David alla Carriera che siamo onorati di consegnare a una donna unica e visionaria.

Il riconoscimento sarà assegnato nel corso della nota serata trasmessa in chiaro su Rai1 il prossimo 10 maggio, presentata da Carlo Conti affiancato dalla giovane attrice Matilde Gioli.

