Daniel Day-Lewis lascia il cinema: il motivo dietro la sua scelta

Daniel Day-Lewis ha deciso di concludere la sua carriera cinematografica, confermando così la decisione di non tornare a recitare

L’attore Daniel Day-Lewis cita la mancanza di qualità nell’offerta attuale come motivo principale dietro la sua decisione di lasciare il cinema. Nonostante i recenti rumors riguardo a un suo possibile ritorno sul grande schermo, il regista Jim Sheridan, suo collaboratore di lunga data, ha confermato che l’attore non ha alcuna intenzione di recitare nuovamente. Sheridan, che ha diretto alcuni dei film più significativi della carriera di Day-Lewis, tra cui “Il mio piede sinistro” (1989), “Nel nome del padre” (1993) e “The Boxer” (1997), ha dichiarato che Daniel ha chiuso definitivamente con il cinema. Questa decisione arriva nonostante il successo e i riconoscimenti ottenuti dall’attore, incluso un Oscar come miglior attore per il suo ruolo in “Il mio piede sinistro”. Day-Lewis, noto per il suo metodo di recitazione intensivo e la sua abilità straordinaria, ha sottolineato la sua frustrazione riguardo all’attuale panorama cinematografico, dove la quantità di opzioni disponibili sugli streamer non si traduce necessariamente in una maggiore qualità. Questa sovrabbondanza di scelte, secondo l’attore, ha diluito l’esperienza cinematografica e ha reso difficile trovare produzioni di valore.

Daniel Day-Lewis: il ritiro dal cinema

Con il suo ritiro annunciato nel 2017, Daniel Day-Lewis ha concluso la sua carriera cinematografica dopo il suo ultimo film, “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson, che gli ha procurato un’ulteriore nomination all’Oscar come miglior attore. Queste le parole del suo portavoce in un comunicato:

Daniel Day-Lewis non lavorerà più come attore. È immensamente grato a tutti i suoi collaboratori e al pubblico che lo ha seguito nel corso di questi anni. Questa è una decisione privata e né lui né i suoi rappresentanti faranno ulteriori commenti sull’argomento.

In una successiva intervista rilasciata al magazine W, Daniel Day-Lewis ha detto:

Prima di girare Il filo nascosto, non sapevo che avrei smesso di recitare. So che è strano annunciarlo pubblicamente, ma volevo mettere un punto fermo. Non volevo essere risucchiato in un altro progetto. Per tutta la vita ho parlato di come avrei dovuto smettere di recitare, non so perché questa volta fosse diverso, ma l’impulso di smettere ha messo radici in me. Era qualcosa che dovevo fare.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.