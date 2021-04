Dakota Johnson protagonista di Persuasione

Dakota Johnson confermata come protagonista di Persuasione il nuovo film targato Netflix, Tratto dal romanzo di Jane Austen. Una trasposizione cinematografica in chiave moderna e dotata di spirito

L’attrice Dakota Johnson confermata come protagonista di Persuasione il nuovo film prodotto da Netflix in collaborazione con MRC. La pellicola sarà diretta da Carrie Cracknell prima nel debutto dietro la macchina da presa, ma già ampiamente conosciuta per lo spettacolo teatrale Sea Wall/A Life recentemente andato in scena a Broadway, con protagonisti Tom Sturridge e Jake Gyllenhaal.

La sceneggiatura sarà invece firmata da Ron Bass e Alice Victoria Winslow.

Persuasione | la chiave moderna del romanzo di Jane Austen

Tratto dal romanzo Persuasione della scrittrice britannica Jane Austen, il film sarà caratterizzato da un’ambientazione diversa, incentrata in chiave moderna e di grande spirito.

Protagonista Anne Elliot (interpretata da Dakota Johson) nota per il suo essere anticonformista e testarda vive con la sua famiglia sull’orlo della bancarotta. Perspicace e dotata di grande spirito e vivere moderno, il suo atteggiamento nei confronti della vita cambia radicalmente quando il passato ritorna a bussare inaspettatamente alla sua porta. Un vecchio pretendente ancora infatuato di lei, Frederick Wentwork sconvolge le sue grandi sicurezza. Anne sarà posta di fronte ad un dilemma enorme: abbandonare per sempre il passato o credere nelle seconde possibilità?

Sono oramai lontani i tempi in cui l’attrice Dakota Johnson vestiva i panni della timida ma “energica” Anastasia Steele, protagonista della saga Cinquanta sfumature di Grigio. Considerato il successo e il fardello dell’attrice stessa; la figlia d’arte di Melanie Griffith negli anni ha saputo rilanciarsi completamente, conquistando l’attenzione del grande pubblico grazie ai ruoli ricoperti in interpretazioni di successo come Suspiria del 2018, remake diretto da Luca Guadagnino.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardo l’inizio e lo svolgimento delle riprese.

