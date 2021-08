Cry Macho è il nuovo film di Clint Eastwood

Cry Macho è il nuovo film diretto e interpretato da Clint Eastwood, il quale sembra non fermarsi nonostante la veneranda età di 91 anni

Uomo di cinema tra i più importanti nel panorama contemporaneo mondiale, Eastwood non ha certo bisogno di presentazioni. Noi infatti non le faremo. Quest’ultimo film in uscita a Ottobre, negli Stati Uniti è programmato per il 17 settembre, è solo uno dei tantissimi lungometraggi diretti dall’attore. Pensate che Eastwood ha iniziato come regista nel 1971 con Brivido nella Notte e non si è più fermato.

Cry Macho – La trama e il trailer del nuovo film di Eastwood

La sinossi del film dice: “Eastwood interpreta Mike Milo, un’ex star del rodeo e un allevatore di cavalli fallito che, nel 1979, accetta un lavoro da un ex capo per riportare a casa dal Messico, il giovane figlio dell’uomo. Costretti a prendere le strade secondarie sulla loro strada verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il cavaliere stanco del mondo trova connessioni inaspettate e il proprio senso di redenzione”.

“Si tratta di un uomo che ha passato momenti difficili nella sua vita e poi inaspettatamente un’altra sfida viene portata in primo piano”, ha detto Eastwood a Entertainment Weekly. “Normalmente non lo farebbe mai, ma è un uomo di parola. Va fino in fondo. E ricomincia la sua vita”. Cry Macho è interpretato anche da Dwight Yoakam, Natalia Traven e Eduardo Minett. Il film è stato scritto da Nick Schenk e dall’autore N. Richard Nash, che lo ha adattato dal suo romanzo del 1975 prima della sua morte nel 2000.

Cry Macho – Cosa dobbiamo aspettarci?

Cry Macho richiama nuovamente un tema che sembra essere diventato importante per Eastwood, quello dell’improbabile coppia. Dell’uomo anziano che cerca d’insegnare al giovane, di migliorare la sua condizione. Gran Torino è ovviamente il punto di partenza ma anche The Mule aveva una storyline molto simile all’interno del film. Come sempre, noi andremo molto speranzosi di trovare un Eastwood ancora in forma nonostante tutto il peso che devo comportare la macchina cinema a un uomo della sua età.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.