Crudelia: record post riapertura al boxoffice italiano del weekend

Crudelia conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend. È il film più visto dalla riaperture delle sale ad aprile. Completano il podio The Father e Il Cattivo Poeta

Crudelia conquista il primo posto del boxoffice italiano del weekend, incassando 450.000 euro. Complessivamente – dalla sua uscita il 26 maggio – ne ha incassati 512.000, registrando così un nuovo record. Nomadland, il film che precedentemente aveva incassato di più, si era infatti fermato a 430.000 euro in quattro giorni. Uno scarto non ingente, che però sancisce un aumento significativo delle presenze in sala: 184.030 a fronte delle 144.623 della scorsa settimana.

Risultati incoraggianti, se si considera che entrambe le pellicole sono presenti su Disney+. L’origin story sulla villain più iconica della Disney, però, necessita di un accesso VIP oltre all’abbonamento mentre la pellicola premiata come miglior film è compresa nell’abbonamento, nella sezione Star.

In America, Cruella è partito con un incasso di 26.500.000 dollari, doppiato però da A Quiet Place 2.

Il resto della classifica

Al secondo post del boxoffice troviamo The Father – Nulla è come sembra: la distribuzione della pellicola anche in italiano – rilasciata il 20 maggio solo in lingua originale – consente al film di Florian Zeller di incassare altri 226.000 euro. Dati sicuramente ottenuti grazie alla straordinaria performance di Anthony Hopkins, neo vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista.

Completa il podio il biopic dedicato al Vate Gabriele D’Annunzio – Il Cattivo Poeta – che porta a casa altri 121.000 euro, che confluiscono nei 400.000 euro complessivi. Scende dal secondo al quarto posto Un altro giro, Oscar al miglior film internazionale. Stabile invece al quinto posto il film per famiglie 100% lupo.

Una classifica variegata, che sancisce il ritorno di sala di tutte le fasce d’età e una maggior attenzione alle pellicole indipendenti, che spianano la strada ad una stagione in cui torneranno in sala anche i grandi blockbuster.

