Crudelia: il nuovo trailer con la perfida Emma Sone

Crudelia (il cui titolo originale è Cruella) uscirà il prossimo 28 maggio contemporaneamente nelle sale e in streaming, su Disney Plus e su Sky Q. Il film è diretto da Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua, Tonya), che ambienta la storia nella Londra degli anni Settanta , in piena rivoluzione punk. Estella – questo il vero nome della nostra Crudelia – è una ragazza con un sogno nel cassetto: diventare una stella della moda. L’amicizia con la Baronessa von Hellman ( Emma Thompson ), icona del mondo fashion, si trasformerà presto in rivalità, portando Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a tormentare lei e i suoi amati dalmata.

Crudelia di nome, e sicuramente anche di fatto! La celebre villain del romanzo La carica dei cento e uno e dell’omonimo film d’animazione Disney (1961) si appresta – come già saprete – a diventare protagonista di un lungometraggio in live action . Come ormai è stato anticipato da tempo, Crudelia De Mon sarà interpretata dal premio Oscar per La La Land (2016) Emma Stone .

Ilaria Atzori

