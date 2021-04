Crudelia: in anteprima i costumi di scena

Crudelia è il live-action Disney con protagonista Emma Stone che ripercorre le origini della villain de La carica dei 101. Scopriamo le immagini in anteprima dei costmi di scena

C’è grande attesa per Crudelia, il live-action Disney con protagonista Emma Stone, che interpreta la villian tra le più temute del mondo Disney, cioè Crudelia De Mon de La Carica dei 101. Un personaggio quanto cattivo quanto affascinante nel suo aspetto, nel modo di vestire e nel suo stile.

Crudelia: Entertainment Weekly svela in anteprima i costumi di scena

Proprio per celebrare questo stile, Entertainment Weekly ha diffuso in anteprima alcune immagini inedite del dietro le quinte della produzione del film, con i dettagli sugli abiti di scena e il confronto su come appariranno e gli artisti che li hanno realizzati al lavoro.

Le immagini rivelano bellissimi abiti, in cui il look e l’aspetto di moda è molto curato ed è anche in linea con la trama del film, perché la protagonista, Estella è una ragazza di umili origini che lavora come stilista per la Baronessa von Hellman, qui interpretata da Emma Thompson.

Si vede anche il perfetto stile di quel periodo, una Londra anni ’70 in piena rivoluzione punk-rock, in cui Estella farà scalpore con dei look provocatori e che la porteranno poi a farsi chiamare Crudelia.

Ottime premesse per questo nuovo live-action che verrà distribuito sulla piattaforma Disney Plus il 18 maggio 2021 e sarà quindi disponibile on demand e se sarà possibile anche nelle sale cinematografiche.