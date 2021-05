Crudelia: fra le voci italiane Damiano e Victoria dei Maneskin

Crudelia: al cast corale si uniscono anche i Maneskin. Damiano e Victoria, infatti, prestano la loro voce per piccoli camei, già disponibili in alcune clip del film

Crudelia, origin story di uno dei villain più iconici di sempre, approderà finalmente nelle sale italiane il 26 maggio e in streaming su Disney + – con accesso Vip – due giorni dopo. Fra i titoli rimandati a causa della pandemia da Covid 19 è sicuramente uno dei più attesi, e uno dei pochi ad aver scelto (anche) la strada del grande schermo.

Craig Gillespie – già regista di Tonya – dirige Emma Stone ed Emma Thompson in una rivisitazione dark e punk della storia di Crudelia De Mon, apparsa per la prima volta nel film d’animazione La carica dei 101. E, per gli spettatori italiani, è stata da poco rilasciata una notizia che contribuirà ad aumentare l’hype per la pellicola. Fra i doppiatori, infatti, oltre a Domitillia D’Amico che torna a doppiare Stone, ci saranno anche Damiano David e Victoria De Angelis, rispettivamente cantante e bassista della band Maneskin, molto popolare fra i giovanissimi. Damiano presta la voce a Jeffrey, assistente della baronessa interpretata da Emma Thompson, villain di questa versione della storia. Il loro primo incontro, nel quale appare il personaggio doppiato dal cantante, è ripreso nella seguente sequenza, rilasciata come clip.

I Maneskin in Crudelia

Il leader dei Maneskin canta anche una cover di I Wanna be your dog (The Stooges), prestando la voce ad Artie, che nella pellicola esegue il brano durante una sfilata di moda. Victoria, invece, si ritaglia un brevissimo cameo vocale doppiando una fashion reporter. La si può già ascoltare, in anteprima, in un’altra clip del film:

Con la speranza che sempre più cinema (ri)aprano in questo periodo, non ci resta che aspettare il 26 per gustarci in sala la storia di Crudelia e delle sue origini.