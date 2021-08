Crudelia: dal 27 agosto disponibile per tutti gli abbonati su Disney+

E voi siete pronti a farvi conquistare da questa eroina e dal travolgente live action di cui è protagonista? Non vi resta che aspettare il 27 agosto per scoprirlo. Comodamente dal vostro divano di casa e senza costi aggiuntivi.

La giovane Cruella rinasce dalle ceneri della sua controparte animata ed è pronta a trasformarsi in una giovane ribelle ed anticonformista , che rivendica la sua follia e la sua voglia di vendetta come parte integrante della propria genialità.

Nei panni della protagonista troviamo Emma Stone , in una performance fra le migliori della sua carriera, cucitale addosso dal regista Greg Gillespie , già autore del folle biopic dedicato alla controversa storia della pattinatrice Tonya Harding (Tonya). Accanto a lei, una sempre perfetta Emma Thompson nel ruolo della Baronessa e i giovani Joel Fry e Paul Walter Hauser in quelli di Jasper e Horace.

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa Von Hellman, una leggenda della moda chic e raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

La pellicola – presentata come un vero e proprio prequel de La Carica dei 101 – narra le avventure della giovane Estella , una brillante e geniale ragazza con il sogno di diventare stilista. Ma, come si evince anche dalla sinossi ufficiale, la sua vita prenderà una svolta decisamente inaspettata:

Una decisione che ha diviso pubblico ed esercenti, ma che sicuramente si è rivelata vincente. E, come accaduto per gli altri titoli (a cui sono seguiti anche Black Widow e Jungle Cruise ) Crudelia sarà finalmente disponibile per tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi, dopo circa due mesi dall’uscita a cinema, ovvero dal 27 agosto.

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.