Criminal Minds: Evolution disponibile Disney +

Come noto nel catalogo Disney + sono presenti numerosissimi film e serie tv dei generi più disparati. Dalla classica animazione ai documentari, dal dramma alla commedia, ce n’è per tutti i gusti. Quest’oggi vogliamo però rivolgerci in particolare agli appassionati di misteri. Sarà infatti trasmessa a partire da oggi su Disney + Criminal Minds: Evolution, di fatto la sedicesima stagione della omonima serie.

Tutti conosciamo, almeno per sentito dire, Criminal Minds. La serie procedurale crime che ha riempito i palinsesti di CBS, Fox Crime e Rai2 per 15 anni. Ora è pronta a cambiare casa e format. La serie conclusasi ufficialmente a febbraio 2020 negli Usa, poco prima che scoppiasse la pandemia, ritorna con un revival. Ritorna in particolare su Star, passando così dalla tv generalista allo streaming, ma mantenendo gran parte del cast originario, seppur con qualche assenza. Alla base rimane lo studio e la caccia ai serial killer più temibili degli Stati Uniti, a volte nuovi a volte silenti, da parte del BAU, l’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale composta da psicocriminologi dell’FBI, che devono elaborare un profilo psicologico e comportamentale degli assassini seriali, chiamati S.I. (Soggetto Ignoto – in originale Unsub, ovvero Unknown Subject) per fermarli prima che colpiscano di nuovo.

Criminal Minds: Evolution sarà trasmessa da Disney +

A curare il revival Erica Messer, la showrunner delle ultime stagioni della serie madre. Ovviamente quella che verrà distribuita da Disney + nelle prossime settimane sarà ampiamente in linea di continuità con la serie originale. A partire dal protagonista Joe Mantegna. Una grande differenza ci sarà però nella trama: non più il caso della settimana con occasionali incursioni nella trama orizzontale del BAU, bensì un unico grande caso che la squadra si ritroverà a dover seguire. Il tutto in un mondo cambiato a causa del Covid.

Per gli appassionati di thriller e gialli Criminal Minds: Evolution non è l’unico titolo interessante sul catalogo Disney +: numerosi film e serie tv sono infatti già disponibili e visibili in chiaro. In particolare le longeve serie poliziesche, come NCIS, Bones o Lie to Me. Per gli amanti dei film i titoli da non perdere sono invece Omicidio nel West End, Amsterdam, Assassinio sul Nilo e The Menù. Ricordiamo che è possibile creare fino a 7 profili per ogni utente Disney+, così ognuno riceverà consigli personalizzati basati sui suoi gusti e sulle sue preferenze.

