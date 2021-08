CCiak di partenza per le riprese del nuovo film di David Cronenberg, Crimes of the Future. Ambientato in Grecia nella città Atene, uno sci-fi film con attori protagonisti Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart

Iniziate le riprese ufficiale di Crimes of the Future, la nuova pellicola diretta dal regista canadese David Cronenberg. Dopo i successi del passato come La mosca (1986), Il demone sotto la pelle (1975), Il pasto nudo (1991); il noto cineasta è ritornato dietro la macchina da presa cimentandosi in un thriller fantascientifico, completamente adattato in un futuro non troppo distante e distopico.

Stando a quanto rivelato dalle fonti esterne e da alcune piccole anticipazioni dai membri del cast; le riprese sono iniziate ufficialmente nei giorni precedenti, riportando come data di fine lavorazione settembre.

Oltre i già confermati attori Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos, Yorgos Pirpassopoulos, Welket Bungué, seguiti l’attore e regista canadese Don McKellar e Lihi Kornowski; la pellicola vedrà il ritorno di Viggo Mortensen. Giunto alla quarta collaborazione con Cronenberg, sarà affiancato da Léa Seydoux e Kristen Stewart.

Il futuro secondo Cronenberg: le novità del film |Crimes of the Future: iniziate le riprese del nuovo film di Cronenberg

Un titolo e una storia che non passa inosservata per i fan più attenti e affezionati del regista. Un futuro lontano e distopico, al tempo stesso molto vicino ad un titolo omonimo risalente al 1970 costituendo la prima sceneggiatura originale fino al 1999.

Una storia simile alla prima pellicola, con un’umanità prossima ad adattarsi ad ambienti sintetici, spingendo gli esseri umani verso una metamorfosi oltre il loro stato naturale. Un esistenza spaccata a metà, tra chi cerca di respingere questa alternazione biologica e chi invece passivamente accoglie il cosiddetto passaggio “transumanesimo”.

Purtroppo, la “Sindrome da evoluzione accelerata” si diffonde rapidamente, portando mutamenti e tensioni.

Lo stesso Mortensen ha dichiarato:

Dopo solo due giorni in questa nuova avventura di David Cronenberg, ci sembra di essere entrati in una storia in cui lui ha collaborato con Samuel Beckett e William Burroughs, se questo fosse possibile. Siamo trascinati in un mondo diverso da qualsiasi altro, che ci sembra tuttavia stranamente familiare, immediato e del tutto credibile. Non vedo l’ora di vedere dove finiremo

