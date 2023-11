Creed IV: Michael B. Jordan tornerà alla regia

Il produttore Irwin Winkler del noto franchise di Rocky, conferma il ritorno alla regia di Michael B. Jordan per lo spin- off , Creed IV. Adonis Johnson di nuovo sul ring per entusiasmare ancora una volta

Dopo l’annuncio ufficiale sull’inizio della produzione; lo spin-off di Creed IV vede ufficialmente il grande ritorno alla regia di Michael B. Jordan. La notizia confermata dallo stesso produttore Irwin Winkler; annuncia un capitolo carico di grande entusiasmo e aspettative.

Vantando un incasso di oltre 663 milioni di dollari in tutto il mondo con le prime tre pellicole; Creed è nato come spin-off di Rocky, vedendo come protagonista della storia lo stesso Michael B. Jordan nei panni di Adonis Johnson, figlio illegittimo di Apollo Creed.

Creed 4: tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo diretto da Michael B. Jordan

Micheal B.Jordan ha mosso i primi passi nel ruolo di Adonis, nel primo capitolo del 2015 intitolato Creed – Nato per combattere. Affiancato dal superbo Sylvester Stallone (fino all’uscita di scena nel capitolo di Creed III); Jordan ha dimostrato da subito grande versatilità e impegno nei panni del noto personaggio; divenendo in modo sbalorditivo regista nella pellicola di Creed III.

Da sempre affiatati nel lavoro, come rivelato dallo stesso produttore Irwin Winkler:

Michael e il team creativo hanno avuto fin dall’inizio la bellissima visione di creare un’esperienza completamente nuova e diversa per questo film. Doveva essere saldamente ancorato a ciò per cui tutti noi i film Creed e Rocky… doveva avere grande azione, boxe, ma abbiamo anche esaminato davvero che tipo di film stavamo realizzando.E molto di quel lavoro, in quei primi giorni con Michael, è stato dedicato a plasmare come stavamo guardando il personaggio di Damian, motivo per cui penso che tutti abbiano risposto alla profondità, non solo sulla pagina, ma anche sullo schermo

Oltre la conferma di Micheal B.Jordan come regista, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla trama o altri possibile ufficiali componenti del cast. Stando a quanto dichiarato recentemente da Winkler stesso; Creed IV potrebbe arrivare nelle sale tra almeno un paio d’anni.

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli sul film Creed IV; continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.