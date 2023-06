Cormac McCarthy: addio all’autore bestseller La strada e Non è un paese per vecchi

Addio allo scrittore americano Cormac McCarthy; noto autore de La Strada e Non è un paese per vecchi, poi divenuti adattamenti cinematografici da parte di John Hillcoat e i fratelli Coen

Il mondo dice addio al noto autore americano Cormac McCarthy, scomparso all’età di 89 anni. Conosciuto per aver pubblicato, La Strada e Non è un paese per vecchi; due grandi bestseller divenuti adattamenti hollywoodiani come ricordato dal John Hillcoat e i fratelli Coen nelle loro imprese cinematografiche. ù

Pubblicato in Italia da Einaudi; Cormac McCarthy; da sempre conosciuto per lo stile e il tocco ricco di stilemi: dal tagliente linguaggio diretto e brutale, toccando alte soglie simboliche ed evocative; fino ad approdare alla vera natura vendicativa e indifferente. Definito da molti come l’erede di Melville e Faulkne; l’illustre autore lascia dietro di sé un vuoto incolmabile, riempito dal frastuono creativo delle sue opere letterarie.

Cormac McCarthy: il cinema prima dell’addio, da La Strada, a Non è un paese per vecchi, fino a The Counselor

Prima del suo addio,Cormac McCarthy si distingueva per il suo carattere riservato e schivo; per il suo modo di passare inosservato, ma di essere visibile nel mondo degli invisibili della letteratura USA. Solo lo scorso anno nonostante l’età, l’autore era tornato sotto i riflettori del mondo letterario con i romanzi; Il Passeggero e Stella Maris.

Noto soprattutto per i bestseller La Strada e Non è un paese per vecchi; i suoi romanzi sono stati frutto degli adattamenti cinematografici sul grande schermo. Impossibile non ricordare l’adattamento del 2009 di The Road di John Hillcoat; con protagonisti Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee, catapultati in uno scenario di sopravvivenza postapocalittica. Indimenticabile anche l’adattamento dei fratelli Coen del 2007 grazie al film Non è un paese per vecchi; noto per aver vinto agli Oscar del 2008 nelle categorie di miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista.

Attivo nella comunità di Santa Fe, solo negli ultimi anni di pausa, Cormac McCarthy si era dedicato alla sceneggiatura del film The Counselor di Ridley Scott. Il suo addio lascia un vuoto incolmabile nel mondo letterario.

