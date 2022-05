FeST – Il Festival delle Serie Tv, primo festival italiano interamente dedicato alle serie televisive nell’epoca delle piattaforme streaming, è giunto ormai alla sua quarta edizione, ed è pronto a fare il suo trionfale ritorno per il 23 – 24- 25 settembre 2022 a Milano, in collaborazione con la Triennale di Milano.

Per questa quarta edizione è stato scelto come tema portante del festival Reframing Nature. Marina Pierri, direttrice artistica del festival spiega così la scelta tematica:

Reframing Nature accende i riflettori sui significati che attribuiamo alla parola “natura” e sulle sue

declinazioni nelle storie per la tv. Reframing vuol dire dare una nuova cornice a un concetto, perché la cornice fa parte del quadro e

ne modifica l’impatto su chi guarda. In gergo psicologico, implica l’atto di rimettere in prospettiva,

ripensare a un determinato aspetto in molteplici maniere. E, spesso, trasformarlo. È questo il primo passo nella costruzione di una consapevolezza da cui è impossibile prescindere.

Flora, fauna e mondo minerale non sono il fondale di cartone su cui si muovono i personaggi, ma personaggi esse stesse; così come l’umanità non solo vive nella natura, ma ne è integralmente parte. Pensarsi come altro rispetto al pianeta, alle sue risorse, agli altri suoi abitanti umani e non umani, diviene impensabile. Natura è un costrutto sociale: rappresenta quello che è lecito o illecito essere nella società a

partire dal proprio corpo e dai ruoli che predetermina. Natura è raccontare storie: il gesto più naturale che esiste per l’essere umano, quello capace di

dare un senso alla realtà. Natura è convivenza delle differenze, locuzione che restituisce una connotazione orizzontale alla

valorizzazione dell’unicità, chiave per l’accesso alla pluralità di punti di vista che le serie tv sono

capaci di offrire.

La struttura di FeST

Anche quest’anno FeST si svolgerà su quattro palchi paralleli:

il Main Stage : ospitato all’interno di Triennale Milano Teatro, che sarà dedicato alle anteprime, alle interviste e all’intrattenimento con i grandi protagonisti della fiction.

: ospitato all’interno di Triennale Milano Teatro, che sarà dedicato alle con i grandi protagonisti della fiction. L’ Industry Stage : all’interno della sala Agorà, sarà il luogo di dialogo fra broadcaster, case di distribuzione e produzione e personalità varie legate all’industria audiovisiva.

: all’interno della sala Agorà, sarà il fra broadcaster, case di distribuzione e produzione e personalità varie legate all’industria audiovisiva. L’ Unstage : sarà il palco ospitato dai Giardini della Triennale e si occuperà di dar voce alle nicchie cult con giochi e interazioni inaspettate fra realtà e serie tv.

: sarà il palco ospitato dai Giardini della Triennale e si occuperà di dar voce alle fra realtà e serie tv. Il Kids Stage: palco dedicato ai più piccoli, con programmazione di anteprime e meeting con i protagonisti delle serie durante il weekend.

Per la seconda volta saranno assegnati i Serial Awards, premi dedicati alle migliori serie tv italiane.

Partecipanti e partnership

FeST – Il Festival delle Serie Tv, è il primo grande progetto di entertaiment culturale firmato da DUDE e BDC, nato per documentare l’arte narrativa televisiva contemporanea, mette in mostra l’ecosistema di riferimento dell’intrattenimento seriale in Italia.

FeST, grazie anche alle sue precedenti tre edizioni 2018-2019-2021 e lo spin off online Go FeST del 2020

realizzato in collaborazione con Tlon, ha già visto negli anni la partecipazione dei più grandi broadcaster e servizi di intrattenimento nazionali ed internazionali, tra cui Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery+, Disney+, Fox Networks Group Italy, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Sky, TimVision, Turner e ViacomCBS Networks Italia.

