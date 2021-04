Come d’incanto 2: nuovi arrivi nel cast del film fiabesco

Al cast di Come d’incanto 2, interpretato ancora una volta da Amy Adams, si aggiungono anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays

Disney Plus ha confermato il sequel di Come d’incanto, divertente film del 2007 in live action ispirato al mondo delle fiabe. Qui Amy Adams interpretava Giselle, zuccherosa principessa catapultata nel bel mezzo del caos di New York, quel luogo dove “nessuno vive felice e contento”.

Le sue avventure continueranno in Come d’incanto 2, dove ritroveremo anche Idina Menzel nei panni di Nancy e James Marsden in quelli del principe Edward. Ma soprattutto ritroveremo il grande amore di Giselle, l’avvocato Robert Philip, interpretato da Patrick Dempsey. I due innamorati si trasferiscono con la figlia di lui in una casa di periferia, ma Giselle comincia a desiderare di trasformare la loro vita in una favola. Purtroppo l’incantesimo non produce gli effetti sperati, e la principessa dovrà salvare sia la sua famiglia che il regno di Andalasia.

Chi troveremo nel cast di Come d’incanto 2?

Come ogni fiaba che si rispetti, c’è bisogno però di un antagonista che rompa l’idillio tra i due innamorati.

A quanto sembra, i ruoli da villain saranno affidati alle new entry del cast: Maya Rudolph (Vizio di forma, Life of the party), Yvette Nicole Brown (Community) e Jayma Mays (Barry Seal – Una storia americana).

La regia del lungometraggio passerà da Kevin Lima a Adam Shankman, regista solitamente impegnato in commedie come Prima o poi mi sposo (2001) e Hairspray – Grasso è bello (2007). A occuparsi della colonna sonora ci sarà nuovamente Alan Menken, Premio Oscar per le musiche di svariati film d’animazione simbolo della nostra infanzia, come La sirenetta (1989), La bella e la bestia (1991) e Aladdin (1992). Nel 2008, Menken e Stephen Schwarz ricevettero tre candidature alla Miglior canzone per tre dei brani contenuti nella colonna sonora di Come d’incanto, senza però riuscire a vincere l’Oscar. Nel team di produttori ci saranno invece Barry Josephson, Adams e Barry Sonnefeld.

Le riprese di Come d'incanto 2 cominceranno verso la fine di questa primavera in Irlanda, mentre l'uscita – ovviamente su Disney Plus – è prevista per il 2022.