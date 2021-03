Come d’incanto 2: confermati James Marsden e Idina Menzel

James Marsden e Idina Menzel faranno parte del cast ufficiale di Come d’incanto 2, il sequel del film campione di incassi. Il film sarà distribuito sulla piattaforma Disney+

Confermata la presenza degli attori James Marsden e Idina Menzel nel cast di Come d’incanto 2, sequel del film campione di incassi. Il principe Edward e e Nancy Tremaine torneranno per l’atteso secondo capitolo, dove tutto si era concluso. Oltre ai due attori, secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di stampa, altri nomi importanti sono stati confermati nel film: Patrick Dempsey e Amy Adams.

La rivelazione è arrivata in esclusiva durante un collegamento streaming dell’evento JLGB Virtual, da parte del compositore Alan Menken:

Come d’incanto è davvero un buon film. Non penso di poter rivelare troppo. Le riprese sono in corso. Amy Adams recita nel film. Patrick Dempsey fa parte del cast. Idina Menzel è tra gli interpreti, anche James Marsden. Sono tutti coinvolti.

La distribuzione del film è stata attualmente segnata su Disney+.

Come d’incanto 2: dove eravamo rimasti e le ultime novità

Al momento non è stata riportata nessuna trama ufficiale. La storia sarà probabilmente ambientata a distanza di dieci anni dagli eventi del primo. Giselle colta da una crisi esistenziali e dubbi amletici sul suo lieto fine scatena accidentalmente una serie di eventi che stravolgono le vite di tutte le persone vicine a lei, sia nel nostro mondo che nel regno animato di Andalasia.

Come già ricordato, le riprese del film sono ancora in corso. Il progetto di Come d’incanto 2 è stato molto lungo e burrascoso. Oltre che per l’abbandono della regista Anna Fletcher, la pellicola è stata oggetto di vari fermi e modifiche in corso d’opera, causate dalle molteplici richieste e peripezie burocratiche.

Come d’incanto distribuito nel 2007 sembra vedere finalmente uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. La regia è stata assegnata al regista e coreografo Adam Shankman, noto per il richiestissimo Hocus Pocus 2, mentre le musiche sono affidate al compositore Alan Menken assieme alla collaborazione del paroliere Stephen Schwartz.

