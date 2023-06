Coma: il film di Bonello arriva nei cinema italiani, ecco quando!

Wanted Cinema ha annunciato l’uscita nei cinema italiani di Coma, la pellicola diretta da Bertrand Bonello realizzato con tecniche miste: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Wanted Cinema porta nelle sale italiane solo il 3, 4 e 5 luglio il film Coma, diretto dal regista di culto francese Bertrand Bonello (Zombie Child, Saint Laurent). Utilizzando una serie di tecniche miste, dal live action, al cartoon, all’animazione 3D, l’autore si immerge nell’immaginazione di una diciottenne, trasportando lo spettatore in un’affascinante dimensione ai confini tra sogno e realtà. Il film diventa a poco a poco un affresco visionario delle fantasie e paure della ragazza, confinata nello spazio della sua stanza, durante una pandemia.

Coma arriva nei cinema italiani: la dichiarazione del regista!

L’accesso al mondo “altro” è permesso grazie ai video di Patricia Coma, youtuber che la protagonista inizia a seguire rimanendo sempre più suggestionata. Il regista ha dichiarato:

Come parlare ad un diciottenne al giorno d’oggi? Il film non risponde a questa domanda, certamente, ma offre alcuni punti di vista al riguardo. Volevo affrontare questioni serie e importanti ma farlo anche in un modo giocoso, perfino umoristico e spensierato, nonostante il film sia permeato della cupezza del periodo corrente. Alcuni espedienti della lavorazione, come l’animazione nel canale di Patricia Coma, mi hanno permesso di realizzare il film in modo molto libero, alternando commedia, ironia ed elementi invece più spaventosi.

L’immaginario di Bonello torna a intrigare i suoi ammiratori, con trovate visive sorprendenti e un impatto emozionale sempre forte e diretto, trascinando lo spettatore dentro l’inquadratura e dentro la mente della sua eroina. Il viaggio è incorniciato in una toccante lettera alla figlia Anna, che apre e chiude il film. Sul coming of agesospeso, in pausa forzata, di un’adolescente in lockdown (Louise Labèque, ritrovata dopo Zombi Child del 2019) si aprono come pop-up le videocall, le chat Zoom con dibattiti su serial killer, i video della enigmatica youtuber interpretata da Julia Faure e misteriose riprese di videocamere di sorveglianza, in un’alternanza continua tra sogno e verosimile e tra formati visivi diversi. Coma è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino 2022, dove ha vinto il premio Fipresci nella sezione Encounters, ed è stato presente al quarantesimo Torino Film Festival 2022.

Coma arriva dunque nei cinema italiani il 3, 4 e 5 luglio grazie a Wanted Cinema. Fateci sapere se andrete a vederlo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.