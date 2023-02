Nuove clip dal film Decision to Leave, dal 2 febbraio al cinema

Siamo lieti di presentarvi due nuove clip di Decision to Leave, l’ultimo film dell’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook nelle sale italiane dal 2 febbraio

Distribuito da Lucky Red, Decision to Leave è uscito nei cinema italiani dal 2 febbraio. L’ultima fatica di Park Cham-wook si mostra con due clip del film, che vi proponiamo qui sotto.

Applaudito al Festival di Cannes, dove è stato premiato per la Miglior Regia, Decision to Leave è anche stato candidato come Miglior Film Straniero ai Golden Globe 2023. La pellicola è stata anche eletta Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, di cui vi riportiamo il giudizio di seguito.

La vertigine hitchcockiana torna nelle geometrie di Park Chan-wook, la cui destrezza tecnica o artistica non si esaurisce mai in sé ma cerca traiettorie per rappresentare il mistero, e il desiderio. Qui il mélo alla Wong Kar-wai sposa il thriller, mentre la protagonista Tang Wei segna l’incrocio tra Kim Novak ed Eva Marie Saint.

Due clip dal film Decision to Leave di Park Chan-wook

Lontano dai toni cupi della trilogia della vendetta che hanno fatto conoscere al mondo intero, Park Chan-wook propone un thriller sentimentale, che riesce a coniugare il respiro dei grandi classici con la freschezza del cinema contemporaneo. Come abbiamo visto, in molti lo hanno salutato come un omaggio al cinema di Alfred Hitchcock, una detective story ricca di colpi di scena che intreccia i suoi fili con il melodramma romantico, portando sul grande schermo un mistero, che è al tempo stesso sentimentale e d’azione.

Questa è la sinossi del film

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

