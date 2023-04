Clint Eastwood ha un nuovo film in cantiere: ecco il titolo

Il leggendario regista 93 enne Clint Eastwood si prepara a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo film che potrebbe segnare il suo addio al cinema, del quale è trapelato anche il titolo

Clint Eastwood sembra pronto a rimontare in sella per dirigere un nuovo film (forse l’ultimo?) nella sua straordinaria carriera. Secondo fonti a lui molto vicine, infatti, il regista sarebbe già al lavoro sulla scrittura del progetto, del quale sarebbero inoltre emersi i primi interessanti dettagli.

Il film in questione sarebbe intitolato Juror 2 e dovrebbe essere concepito come un thriller. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, secondo le prime informazioni emerse la trama verterebbe sulle vicende di un giurato che, seguendo un processo per omicidio, si rende conto di poter essere stato lui stesso l’assassino. Il protagonista dovrà quindi affrontare il dilemma morale della scelta tra manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la presunta verità e costituirsi.

Un nuovo film per Clint Eastwood: potrebbe essere l’ultimo?

Clint Eastwood sembrerebbe inoltre orientato a considerare Juror 2 il suo film finale prima di ritirarsi dal mondo del cinema. Al momento non è ancora stata fissata nessuna data per l’inizio delle riprese, tuttavia sembra che Eastwood abbia intenzione di scritturare una giovane star di Hollywood – rimasta per il momento anonima – per il ruolo del protagonista. Secondo alcune indiscrezioni, questa sarà la protagonista di un grande blockbuster in uscita nei prossimi mesi, con il regista che al momento non avrebbe ancora avviato i discorsi con questo misterioso giovane attore.

Solo fino a pochi mesi fa il regista 93enne sembrava aver terminato il suo proficuo rapporto con la Warner Bros. Discovery, che dura da oltre 50 anni. Tra i film realizzati da regista per lo storico studio alcuni hanno ottenuto varie nomination agli Oscar, come Invictus, American Sniper, Sully, e Richard Jewell.

Il suo ultimo lavoro, fino a questo momento, è stato invece Cry Macho, che è stato oggetto di critiche piuttosto discordanti ottenendo un minor successo di pubblico rispetto alle precedenti pellicole, così facendo incrinare i rapporti con la major. Le divergenze tra i vari executive sarebbero tuttavia state appianate nelle ultime settimane e il nuovo CEO David Zaslav avrebbe definitivamente deciso a favore del nuovo progetto. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

