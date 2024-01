City Hunter Il Film: ecco il trailer italiano del film tratto dall’anime

È stato pubblicato online il trailer italiano del film di City Hunter, tratto dall’omonimo anime, che prende il nome di City Hunter: Angel Dust e sarà un evento cinematografico del 19, 20 e 21 febbraio

Dopo la grande gioia che abbiamo avuto con Godzilla Minus One in lingua giapponese e coi sottotitolo in italiano, arriva un altro evento cinematografico. Hanno pubblicato online il trailer del film di City Hunter, la serie manga creata da Tsukasa Hojo. Il film arriverà in un evento speciale di tre giorni: 19, 20 e 21 febbraio e il film è diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi. Il film City Hunter: Angel Dust è un modo per celebrare i 35 anni della serie animata tratta proprio dalla serie manga, che ha venduto 50 milioni di copie in Giappone è che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati di tutto il mondo.

Il trailer del film di City Hunter: Angel Dust

Questo trailer dimostra come Saeba Ryo non abbia perso la mano, nonostante gli anni. Questo film getterà i fan in un viaggio di ricordi, ma allo stesso tempo è anche un ottimo modo per permettere a chi non conosce la serie di iniziare a seguirla. Il film sarà nel classico stile di City Hunter, con tante risate ed emozioni intense. Infatti, come si nota dal trailer, nel film potremo rivedere anche le protagoniste della famosissima serie Occhi di Gatto, un’altra delle più grandi invenzioni di successo del maestro Hojo. Ma non solo rivedremo le sorelle ladre, ci sono molte altre apparizioni speciali come Lupin III, un altro famosissimo e amatissimo personaggio del mondo anime e manga. Ad affiancarlo ci saranno tantissime altre comparse speciali, come Miki e Falcon.

La trama del film sembra molto intrigante: una video creator, Angie, bussa alla porta dell’agenzia investigativa City Hunter, chiedendo di ritrovare il suo gatto scomparso. Quando Ryo Saeba e Kaori Makimura pensano di avere un caso semplice tra le mani, finiscono sotto i mirini di sicari che cercano una tecnologia militare in grado di trasformare le persone in supersoldati, ovvero la Angel Dust. Ryo dovrà fare i conti con un passato oscuro da cui ha cercato di fuggire. La trama sarà quindi ricca di scene d’azione e forti emozioni, ma non mancheranno ovviamente anche i momenti comici.

Siamo curiosi di vedere questo film e voi? Cosa ne pensate? Fateci sapere se andrete a vederlo! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.