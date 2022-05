Cip e Ciop Agenti Speciali: dopo 30 anni, il ritorno su Disney Plus

Dopo anni di attesa, i due scoiattoli più famosi della tv stanno per tornare in Cip e Ciop Agenti speciali, un film che promette sorprese

Il 20 maggio una nuova pellicola sbarcherà sulla piattaforma Disney Plus, stiamo parlando di Cip e Ciop Agenti Speciali. I due scoiattoli, tanto amati dai bambini, stanno quindi per tornare con un nuovo film che, già dalle premesse, sembra voler rimanere nel cuore degli spettatori. Si tratta di una commedia d’azione che fonde l’animazione CGI con quella live-action.

Il 27 aprile Disney Plus aveva diffuso il trailer e la key art del film, con i due personaggi che da tempo non erano più protagonisti di uno show tutto loro. L’uscita del trailer ha destato sin da subito grande interesse nei bambini, ma anche tra i più grandi. Questi ultimi, cresciuti con le avventure di Cip e Ciop, si sono infatti rivelati piacevolmente sorpresi ed incuriositi, sia per la voglia di tornare a rivivere quelle vibes anni ’90, di cui i millenials non sembrano poter fare a meno, ma anche per la trama.

Trama

Cip e Ciop vivono nella Los Angeles dei giorni nostri, in un mondo popolato da cartoni animati e umani. Le loro vite sono però diverse da quelle che ricordiamo: Cip conduce una vita ordinaria, lavorando come assicuratore, mentre Ciop, che nel frattempo ha subito un intervento di chirurgia CGI, lavora nel circuito delle Convention nostalgiche, passando i suoi giorni a ricordare i tempi di gloria passati. I due non sono più amici come un tempo, ma un evento darà una svolta alle loro esistenze. Un vecchio membro del cast infatti, scompare in circostanze misteriose; sarà compito di dei due scoiattoli ricucire gli strappi della loro amicizia e cercare di salvare la vita dello scomparso, trasformandosi in Agenti Speciali.

Il film è diretto da Akiva Schaffer, celebre per Saturday Night Live (2005 -), scritto da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex – Girlfriend, 2015) e prodotto da Todd Lieberman (Wonder, 2017) e David Hoberman (La Bella e la Bestia, 2017). Gli executive producer sono invece Alexander Young (Extinction, 2018) e Tom Peitzman. Le musiche sono del compositore Brian Tyler.

In Italia, i due scoiattoli saranno doppiati da Raoul Bova (Cip) e Giampaolo Morelli (Ciop). Jonis Bascir e Francesca Chillemi presteranno la voce rispettivamente a Monterey Jack e Scheggia.

Cip e Ciop Agenti Speciali, una parodia delle tecniche di animazione

Cip e Ciop Agenti Speciali si presenta come naturale seguito di Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988), personaggio che, tra l’altro, appare in questa pellicola. Il nuovo film riprende infatti questo stile, accostando le tecniche di animazione più disperate e ricreando un’ ambientazione innovativa, che nasconde in sé una simpatica parodia dei nuovi metodi di creazione cinematografica e sul rapporto tra 2D e 3D.

L’utilizzo di queste diverse tecniche in un solo film ha inoltre permesso l’apparizione di tantissimi personaggi, che, oltre a provenire da case di produzione diverse, sono anche realizzati utilizzando stili di animazioni differenti. Ecco quindi apparire nella stessa scena protagonisti in 2D dei classici Disney, altri in 3D (create appositamente male!), persone reali e addirittura in stile anime. Già nel trailer si notano numerosi personaggi, tra cui Roger Rabbit, Lumière de La bella e la bestia (1991), zio Paperone, il pesciolino Flounder de La Sirenetta (1989), fino ai My Little Pony e tanti altri che il pubblico si divertirà a scovare, nascosti qua e là, nelle varie scene.

La proiezione in anteprima con le voci italiane

Cip e Ciop Agenti Speciali è stato presentato dai doppiatori italiani a Roma, con una proiezione speciale, allo scopo di raccogliere fondi a supporto di MediCinema Italia Onlus. L’evento ha permesso ai piccoli pazienti ricoverati al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di trascorrere un’esperienza piacevole con le loro famiglie, grazie ad una maratona di episodi della serie Cip e Ciop Agenti Speciali, molto in voga tra i bambini degli anni ’90.

La serata è stata presentata da Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece, e Fulvia Salvi, presidente di MediCinema Italia Onlus.

Il 20 maggio, giorno dell’uscita del film su Disney Plus, MediCinema ospiterà due protezioni del nuovo Cip e Ciop Agenti Speciali nelle sale MediCinema del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e del ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

Non ci resta che attendere il 20 maggio, per poterci gustare finalmente questo film, disponibile solo sulla piattaforma Disney Plus. Sarà l’occasione di rivivere, con un pizzico di nostalgia, le avventure dei nostri beniamini d’infanzia e allo stesso tempo, divertirsi in compagnia di nuovi personaggi strampalati.

