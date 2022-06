Cinema d’iDEA, dal racconto di De Andrè al cinema femminile

Da non perdere!

Anche questa edizione di Cinema d’iDEA si prospetta molto ricca e varia di contenuti, e voi andrete a far visita al festival?

Un’opera per dar voce alle donne di tutto il mondo, facendosi portavoce dei diritti fondamentali per i quali vale la pena battersi.

Ispirato ad una storia reale ed ambientato nella Cuba rurale degli anni ’70, il film narra la storia di un insegnante di ritorno dall’Avana alla campagna nella quale è nata , che decide di unirsi ad una squadra di machete, nella quale non viene accettata perché donna e compete per vincere il gran premio.

Non si tratta solo di un semplice ed emozionante omaggio al celebre ed indimenticabile Fabrizio De Andrè, ma si tratta, più specificatamente, di una profonda indagine sul rapporto padre-figlio .

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.