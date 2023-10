Dopo il successo della prima stagione siamo tutti in attesa del 6 Ottobre per goderci la seconda stagione di Loki. Ma sarà anche l’ultima? Kevin Wright, produttore esecutivo della serie ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad un’eventuale terza stagione di Loki

La seconda stagione di Loki è alle porte. Si tratta della serie che ha come protagonista il Dio dell’Inganno, interpretato da un fantastico Tom Hiddleston. In questa serie, Loki si muove tra le diverse linee temporali cercando di rimettere in ordine i disastri causati nel finale della prima stagione. Gli attesissimi nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di Disney+ a partire dal prossimo 6 Ottobre. Il produttore esecutivo della serie, Kevin Wright, ha risposto alla domanda che tutti i fan della serie e dell’MCU in generale si stanno ponendo, cioè: ci sarà una terza stagione di Loki?

Le dichiarazioni di Wright riguardo la terza stagione di Loki

La risposta è molto enigmatica e lascia spazio a diverse interpretazioni:

Stiamo sicuramente pensando a come continuare a raccontare le storie base della TVA e di Loki. Quello che direi è che la prima e la seconda stagione sono sempre state concepite come due capitoli dello stesso libro. Vogliamo chiudere questo libro, ma penso che ce ne siano molti altri sullo scaffale.

Perciò, il produttore non ha apertamente dichiarato il progetto di una nuova stagione, ma ha fatto lasciato intendere che nel futuro della Marvel la TVA (Time Variance Authority), la fittizia autorità che si occupa di monitorare e mantenere la continuità delle linee temporali, possa essere centrale. Insomma Wright conferma che Loki era già stata concepita come serie composta da due stagioni e perciò il percorso di Loki fra le linee temporali si concluderà in questa seconda stagione. Il team creativo ha iniziato a sospettare che diversi cliffhanger potrebbero danneggiare il prodotto. Nulla che non si sia già visto in altre serie: troppe stagioni e troppi pretesti per continuare le storyline dei personaggi rischiano di far diventare le serie noiose e ripetitive. Perciò ci si aspetta che il finale di Loki sarà più chiuso del solito.

La dichiarazione di Wright continua e si conclude così:

Tutti noi coinvolti sentivamo che la stagione 2 riguardava la chiusura di quel libro, ma che ci sono molti altri libri sullo scaffale per questo personaggio e per questo mondo. Questo sembrava che dovesse essere la conclusione delle grandi linee narrative che abbiamo creato nella stagione 1. Non vogliamo lasciare costantemente le persone di fronte a drastici cliffhanger nei nostri finali

Soltanto la visione della seconda stagione potrà dissipare i nostri dubbi riguardo le dichiarazioni del produttore, perciò non ci resta che fare click su “play” nel riquadro di Loki a partire dal 6 Ottobre su Disney+. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

